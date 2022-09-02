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Жители Морозовского городка в Твери начнут въезжать в новое жилье в октябре

Жители Морозовского городка в Твери начнут въезжать в новое жилье в октябре - РИА Новости, 02.09.2022

Жители Морозовского городка в Твери начнут въезжать в новое жилье в октябре

Жители зданий историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери начнут въезжать в новое жилье в октябре, а завершатся мероприятия по переезду во... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:27

2022-09-02T14:27

2022-09-02T14:27

тверская область

игорь руденя

заволжский район

тверь

общество

жилье

тверская область

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ТВЕРЬ, 2 сен – РИА Новости. Жители зданий историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери начнут въезжать в новое жилье в октябре, а завершатся мероприятия по переезду во втором квартале 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Три десятиэтажных дома возведены в Заволжском районе Твери на улице Фрунзе. Для переселения подготовлены 451 квартира, в которую переселятся порядка 1,2 тысяч человек."Губернатор области Игорь Руденя в пятницу провел инспекционную поездку и осмотрел дома, построенные для переселения жителей. На территории возле домов обустроены места для отдыха детей и взрослых, беседки, спортивная площадка, манеж для малышей, обустроена выделенная парковочная зона", - отметили в пресс-службе.Главе региона показали квартиры, в которые переедут жители Морозовского городка - все они сделаны "под ключ".В ходе реализации проекта реновации Морозовского городка будет сохранен исторический облик комплекса и создана новая современная зона деловой активности. Там предполагается размещение гостиниц, жилья, офисной недвижимости, ритейла и сервисов, объектов образования, здравоохранения, спорта. Будет проведена реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство парков и прилегающих территорий, набережной реки Тьмаки.Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами. Основное развитие квартал получил под руководством известной купеческой династии Морозовых, когда были построены корпуса фабрик, казарм для рабочих и хозпостроек из красного кирпича.

https://ria.ru/20220823/byudzhet-1811609293.html

заволжский район

тверь

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, заволжский район, тверь, общество, жилье, тверская область