https://ria.ru/20220902/zemletryasenie-1813914687.html
В Камчатском крае произошло землетрясение
В Камчатском крае произошло землетрясение - РИА Новости, 02.09.2022
В Камчатском крае произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 5,2 произошёл в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова, сообщили в региональном филиале Геофизической... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T09:37
2022-09-02T09:37
2022-09-02T09:37
происшествия
землетрясение
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошёл в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировали в 17.22 по камчатскому времени (8.22 мск). Очаг находился на глубине 70 километров, в 101-м километре от посёлка Усть-Камчатск.
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происшествия, землетрясение, камчатский край, россия
Происшествия, Землетрясение, Камчатский край, Россия
В Камчатском крае произошло землетрясение
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2