https://ria.ru/20220902/zemletryasenie-1813914687.html

В Камчатском крае произошло землетрясение

В Камчатском крае произошло землетрясение - РИА Новости, 02.09.2022

В Камчатском крае произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,2 произошёл в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова, сообщили в региональном филиале Геофизической... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T09:37

2022-09-02T09:37

2022-09-02T09:37

происшествия

землетрясение

камчатский край

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 5,2 произошёл в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.Землетрясение зафиксировали в 17.22 по камчатскому времени (8.22 мск). Очаг находился на глубине 70 километров, в 101-м километре от посёлка Усть-Камчатск.

https://ria.ru/20220901/zemletryasenie-1813708808.html

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происшествия, землетрясение, камчатский край, россия