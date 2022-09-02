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Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные - РИА Новости, 02.09.2022
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Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные
Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные - РИА Новости, 02.09.2022
Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные
В эти выходные жители Московской области смогут бесплатно пройти медицинское обследование в парках 12 городских округов. Это заключительная акция "Проверь... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:11
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новости подмосковья
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В эти выходные жители Московской области смогут бесплатно пройти медицинское обследование в парках 12 городских округов. Это заключительная акция "Проверь здоровье в парке" в этом году, сообщил телеканал "360".В парках можно будет сделать антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, а также вакцинироваться от коронавируса.Результат обследования придет в личный кабинет на сайте "Госуслуги". При необходимости медики направят пациента на углубленное обследование в поликлинику.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
20:11 02.09.2022
 

Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРебенок на приеме у врача
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В эти выходные жители Московской области смогут бесплатно пройти медицинское обследование в парках 12 городских округов. Это заключительная акция "Проверь здоровье в парке" в этом году, сообщил телеканал "360".
"С начала лета наши медицинские организации проводили выездные профосмотры в парках. Это удобный формат, поскольку не предполагает для пациента посещения поликлиники. В эти выходные акция пройдет в 12 парках", – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
В парках можно будет сделать антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, а также вакцинироваться от коронавируса.
Результат обследования придет в личный кабинет на сайте "Госуслуги". При необходимости медики направят пациента на углубленное обследование в поликлинику.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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