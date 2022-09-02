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Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные

Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные - РИА Новости, 02.09.2022

Проверить здоровье можно будет в парках 12 округов МО в эти выходные

В эти выходные жители Московской области смогут бесплатно пройти медицинское обследование в парках 12 городских округов. Это заключительная акция "Проверь... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:11

2022-09-02T20:11

2022-09-02T20:11

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. В эти выходные жители Московской области смогут бесплатно пройти медицинское обследование в парках 12 городских округов. Это заключительная акция "Проверь здоровье в парке" в этом году, сообщил телеканал "360".В парках можно будет сделать антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, а также вакцинироваться от коронавируса.Результат обследования придет в личный кабинет на сайте "Госуслуги". При необходимости медики направят пациента на углубленное обследование в поликлинику.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)