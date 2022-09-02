https://ria.ru/20220902/zavod-1814105012.html

В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию

В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию - РИА Новости, 02.09.2022

В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию

Один из крупнейших производителей стали в Германии концерн ArcelorMittal заявил о планах закрыть два своих предприятия из-за высоких цен на энергоносители. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:52

2022-09-02T17:52

2022-09-02T17:52

экономика

германия

бремен (земля)

гамбург (город)

arcelormittal

евросоюз

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Один из крупнейших производителей стали в Германии концерн ArcelorMittal заявил о планах закрыть два своих предприятия из-за высоких цен на энергоносители."ArcelorMittal останавливает работу двух предприятий в Германии", - говорится в сообщении концерна.Уточняется, что речь идёт о предприятиях в Бремене и Гамбурге. "На обоих заводах уже есть работа в режиме сокращенного времени… В связи с напряженной ситуацией на производственных площадках в Дуйсбурге и Айзенхюттенштадте также уже применяется сокращенный рабочий день", - пояснили представители компании.Как они отмечают, "непомерный рост цен" на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность производства стали."Это усугубляется слабым рыночным спросом, негативными экономическими перспективами и сохраняющимися высокими затратами на CO2 при производстве стали, что делает меры ЕС по защите торговли менее эффективными", - добавили представители концерна.Как добавляет гендиректор ArcelorMittal Germany и ответственный за завод в Бремене Райнер Блашек, "высокие цены на газ и электроэнергию" оказывают сильное давление на конкурентоспособность предприятия. Кроме того, с октября вводится запланированный правительством Германии налог на газ, который также ложится на компанию "дополнительным бременем"."Как энергоемкая отрасль, мы чрезвычайно страдаем от этого. После десятикратного повышения цен на газ и электроэнергию, с которым нам пришлось смириться в течение нескольких месяцев, мы перестали быть конкурентоспособными на рынке, который на 25% обеспечивается за счет импорта. Мы видим острую необходимость в политических действиях, чтобы немедленно взять под контроль цены на энергоносители", - добавил Блашек.

https://ria.ru/20220825/gaz-1812178543.html

https://ria.ru/20220823/udobreniya-1811504927.html

https://ria.ru/20220902/naftogaz-1814095690.html

германия

бремен (земля)

гамбург (город)

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экономика, германия, бремен (земля), гамбург (город), arcelormittal, евросоюз