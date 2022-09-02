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В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию - РИА Новости, 02.09.2022
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В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию
В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию - РИА Новости, 02.09.2022
В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию
Один из крупнейших производителей стали в Германии концерн ArcelorMittal заявил о планах закрыть два своих предприятия из-за высоких цен на энергоносители. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:52
2022-09-02T17:52
экономика
германия
бремен (земля)
гамбург (город)
arcelormittal
евросоюз
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Один из крупнейших производителей стали в Германии концерн ArcelorMittal заявил о планах закрыть два своих предприятия из-за высоких цен на энергоносители."ArcelorMittal останавливает работу двух предприятий в Германии", - говорится в сообщении концерна.Уточняется, что речь идёт о предприятиях в Бремене и Гамбурге. "На обоих заводах уже есть работа в режиме сокращенного времени… В связи с напряженной ситуацией на производственных площадках в Дуйсбурге и Айзенхюттенштадте также уже применяется сокращенный рабочий день", - пояснили представители компании.Как они отмечают, "непомерный рост цен" на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность производства стали."Это усугубляется слабым рыночным спросом, негативными экономическими перспективами и сохраняющимися высокими затратами на CO2 при производстве стали, что делает меры ЕС по защите торговли менее эффективными", - добавили представители концерна.Как добавляет гендиректор ArcelorMittal Germany и ответственный за завод в Бремене Райнер Блашек, "высокие цены на газ и электроэнергию" оказывают сильное давление на конкурентоспособность предприятия. Кроме того, с октября вводится запланированный правительством Германии налог на газ, который также ложится на компанию "дополнительным бременем"."Как энергоемкая отрасль, мы чрезвычайно страдаем от этого. После десятикратного повышения цен на газ и электроэнергию, с которым нам пришлось смириться в течение нескольких месяцев, мы перестали быть конкурентоспособными на рынке, который на 25% обеспечивается за счет импорта. Мы видим острую необходимость в политических действиях, чтобы немедленно взять под контроль цены на энергоносители", - добавил Блашек.
https://ria.ru/20220825/gaz-1812178543.html
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экономика, германия, бремен (земля), гамбург (город), arcelormittal, евросоюз
Экономика, Германия, Бремен (земля), Гамбург (город), ArcelorMittal, Евросоюз
17:52 02.09.2022
 
В Германии производитель стали закрыл два завода из-за цен на энергию

В Германии концерн ArcelorMittal закрыл два завода из-за высоких цен на энергоносители

© РИА Новости / Александр АстафьевЦех металлургического завода
Цех металлургического завода - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Цех металлургического завода. Архивное фото
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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Один из крупнейших производителей стали в Германии концерн ArcelorMittal заявил о планах закрыть два своих предприятия из-за высоких цен на энергоносители.
"ArcelorMittal останавливает работу двух предприятий в Германии", - говорится в сообщении концерна.
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Уточняется, что речь идёт о предприятиях в Бремене и Гамбурге. "На обоих заводах уже есть работа в режиме сокращенного времени… В связи с напряженной ситуацией на производственных площадках в Дуйсбурге и Айзенхюттенштадте также уже применяется сокращенный рабочий день", - пояснили представители компании.
Как они отмечают, "непомерный рост цен" на энергоносители оказывает огромное влияние на конкурентоспособность производства стали.
"Это усугубляется слабым рыночным спросом, негативными экономическими перспективами и сохраняющимися высокими затратами на CO2 при производстве стали, что делает меры ЕС по защите торговли менее эффективными", - добавили представители концерна.
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Как добавляет гендиректор ArcelorMittal Germany и ответственный за завод в Бремене Райнер Блашек, "высокие цены на газ и электроэнергию" оказывают сильное давление на конкурентоспособность предприятия. Кроме того, с октября вводится запланированный правительством Германии налог на газ, который также ложится на компанию "дополнительным бременем".
"Как энергоемкая отрасль, мы чрезвычайно страдаем от этого. После десятикратного повышения цен на газ и электроэнергию, с которым нам пришлось смириться в течение нескольких месяцев, мы перестали быть конкурентоспособными на рынке, который на 25% обеспечивается за счет импорта. Мы видим острую необходимость в политических действиях, чтобы немедленно взять под контроль цены на энергоносители", - добавил Блашек.
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ЭкономикаГерманияБремен (земля)Гамбург (город)ArcelorMittalЕвросоюз
 
 
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