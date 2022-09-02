https://ria.ru/20220902/zaporozhe-1813934136.html
В Запорожской области задержали корректировщика, передававшего данные ВСУ
В Запорожской области задержали корректировщика, передававшего данные ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
В Запорожской области задержали корректировщика, передававшего данные ВСУ
Росгвардия в Запорожской области задержала пособника украинских войск, передававшего по заданию кураторов информацию о передвижении и количестве российских... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:57
2022-09-02T10:57
2022-09-02T11:48
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росгвардия в Запорожской области задержала пособника украинских войск, передававшего по заданию кураторов информацию о передвижении и количестве российских войск, сообщает пресс-служба ведомства."В одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы задержали подозреваемого в содействии ВСУ. Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колон", - говорится в сообщении.Отмечается, что корректировку подозреваемый проводил с помощью монокуляра с крыши собственного дома. Собранную информацию мужчина передавал через мессенджер."По словам задержанного, он изыскивал возможность заполучить вооружение для применения против военнослужащих ВС РФ", - добавили в ведомстве.Кроме того, по месту жительства мужчины нашли патроны, боеприпасы и тротиловую шашку.
https://ria.ru/20220419/melitopol-1784363305.html
https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813160321.html
запорожская область
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры задержания информатора ВСУ за передачу информации о передвижении войск
Кадры задержания информатора ВСУ за передачу информации
2022-09-02T10:57
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
10:57 02.09.2022 (обновлено: 11:48 02.09.2022)
В Запорожской области задержали корректировщика, передававшего данные ВСУ
Росгвардия задержала в Запорожской области пособника ВСУ, передававшего данные о военных