https://ria.ru/20220902/zaporozhe-1813934136.html

В Запорожской области задержали корректировщика, передававшего данные ВСУ

В Запорожской области задержали корректировщика, передававшего данные ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022

В Запорожской области задержали корректировщика, передававшего данные ВСУ

Росгвардия в Запорожской области задержала пособника украинских войск, передававшего по заданию кураторов информацию о передвижении и количестве российских... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:57

2022-09-02T10:57

2022-09-02T11:48

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813952820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8763dcbb889c2e75d3c8be8ab8d897c7.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Росгвардия в Запорожской области задержала пособника украинских войск, передававшего по заданию кураторов информацию о передвижении и количестве российских войск, сообщает пресс-служба ведомства."В одном из населенных пунктов Запорожской области росгвардейцы задержали подозреваемого в содействии ВСУ. Задержанный по заданию своих кураторов активно передавал ВСУ через своего родственника информацию о количестве, расположении и перемещении военнослужащих, вооружения и военной техники ВС РФ, местах движений войсковых колон", - говорится в сообщении.Отмечается, что корректировку подозреваемый проводил с помощью монокуляра с крыши собственного дома. Собранную информацию мужчина передавал через мессенджер."По словам задержанного, он изыскивал возможность заполучить вооружение для применения против военнослужащих ВС РФ", - добавили в ведомстве.Кроме того, по месту жительства мужчины нашли патроны, боеприпасы и тротиловую шашку.

https://ria.ru/20220419/melitopol-1784363305.html

https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813160321.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания информатора ВСУ за передачу информации о передвижении войск Кадры задержания информатора ВСУ за передачу информации 2022-09-02T10:57 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область