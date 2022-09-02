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ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
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ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022
ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:34
2022-09-02T21:34
в мире
энергодар
магатэ
запорожская аэс
росэнергоатом
оон
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ООН, 2 сен – РИА Новости. ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко."Мы приветствуем, что двое инспекторов МАГАТЭ смогут остаться на станции и держать нас в курсе того, что там происходит", - сказала Канэко.На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности, из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил ранее журналистам представитель Росэнергоатома.По его словам, информации, какие два специалиста останутся на ЗАЭС, пока нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220902/oon-1814149864.html
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в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом, оон
В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом, ООН
21:34 02.09.2022
 
ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на ЗАЭС и передавать новости

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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ООН, 2 сен – РИА Новости. ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко.
"Мы приветствуем, что двое инспекторов МАГАТЭ смогут остаться на станции и держать нас в курсе того, что там происходит", - сказала Канэко.
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ООН призвала обеспечивать безопасность на ЗАЭС и ее окрестностях
На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности, из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил ранее журналистам представитель Росэнергоатома.
По его словам, информации, какие два специалиста останутся на ЗАЭС, пока нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСРосэнергоатомООН
 
 
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