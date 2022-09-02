https://ria.ru/20220902/zaes-1814150282.html

ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 02.09.2022

ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС

ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:34

2022-09-02T21:34

2022-09-02T21:34

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ООН, 2 сен – РИА Новости. ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко."Мы приветствуем, что двое инспекторов МАГАТЭ смогут остаться на станции и держать нас в курсе того, что там происходит", - сказала Канэко.На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности, из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил ранее журналистам представитель Росэнергоатома.По его словам, информации, какие два специалиста останутся на ЗАЭС, пока нет.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/oon-1814149864.html

https://ria.ru/20220902/atom-1814128380.html

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