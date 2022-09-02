ООН поприветствовала дальнейшее пребывание двух инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на ЗАЭС и передавать новости
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
ООН, 2 сен – РИА Новости. ООН приветствует, что инспекторы МАГАТЭ смогут остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы ООН Эри Канэко.
"Мы приветствуем, что двое инспекторов МАГАТЭ смогут остаться на станции и держать нас в курсе того, что там происходит", - сказала Канэко.
На Запорожской АЭС в составе миссии МАГАТЭ работают шесть сотрудников агентства, в частности, из Испании, Иордании, Албании, Литвы, Румынии, сообщил ранее журналистам представитель Росэнергоатома.
По его словам, информации, какие два специалиста останутся на ЗАЭС, пока нет.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.