Рейтинг@Mail.ru
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/zaes-1814140307.html
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 02.09.2022
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:38
2022-09-02T20:52
в мире
запорожская аэс
запорожская область
энергодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777342798_0:322:2866:1934_1920x0_80_0_0_ef0ec43b0802f80d4efb704a5d7275ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Работа атомной станции проходит в штатном режиме. Пятый энергоблок подключен к сети. Радиационный фон в норме", - написал Волга в Telegram-канале администрации.Пятый энергоблок был отключен от сети из-за обрывов высоковольтных линий после обстрелов украинских войск в четверг утром, работающим на АЭС оставался только шестой энергоблок.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на АЭС шесть энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220902/vsu-1814123200.html
запорожская область
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777342798_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_8cbc9d3c2a28d0adb17b9f34f18125fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар
20:38 02.09.2022 (обновлено: 20:52 02.09.2022)
 
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети

Власти Энергодара: пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
"Работа атомной станции проходит в штатном режиме. Пятый энергоблок подключен к сети. Радиационный фон в норме", - написал Волга в Telegram-канале администрации.
Пятый энергоблок был отключен от сети из-за обрывов высоковольтных линий после обстрелов украинских войск в четверг утром, работающим на АЭС оставался только шестой энергоблок.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на АЭС шесть энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:13Специальная военная операция на Украине
Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару
 
В миреЗапорожская АЭСЗапорожская областьЭнергодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала