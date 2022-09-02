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Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети - РИА Новости, 02.09.2022
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:38
2022-09-02T20:38
2022-09-02T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный после обстрелов украинских войск, подключен к сети, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга."Работа атомной станции проходит в штатном режиме. Пятый энергоблок подключен к сети. Радиационный фон в норме", - написал Волга в Telegram-канале администрации.Пятый энергоблок был отключен от сети из-за обрывов высоковольтных линий после обстрелов украинских войск в четверг утром, работающим на АЭС оставался только шестой энергоблок.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на АЭС шесть энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, запорожская аэс, запорожская область, энергодар
В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область, Энергодар
20:38 02.09.2022 (обновлено: 20:52 02.09.2022)
Пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети
Власти Энергодара: пятый энергоблок Запорожской АЭС подключили к сети