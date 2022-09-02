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В Ульяновской области задержали мужчину, избивавшего сожительницу и ее дочь
В Ульяновской области задержали мужчину, избивавшего сожительницу и ее дочь - РИА Новости, 02.09.2022
В Ульяновской области задержали мужчину, избивавшего сожительницу и ее дочь
Задержан житель Ульяновской области, который избил свою сожительницу, а до этого месяц избивал ее двухлетнюю дочь, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:28
2022-09-02T22:28
2022-09-02T22:34
происшествия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САМАРА, 2 сен - РИА Новости. Задержан житель Ульяновской области, который избил свою сожительницу, а до этого месяц избивал ее двухлетнюю дочь, сообщает СУСК по региону.Ранее СК РФ проинформировал, что 27 августа в городе Инзе Ульяновской области мужчина избил свою сожительницу, а в течение августа избивал еще и ее двухлетнюю дочь. Потерпевшие госпитализированы, подозреваемый скрылся. Следователи возбудили уголовное дело."Он был задержан в ходе совместных мероприятий сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД России", - говорится в сообщении.По данным СУСК, следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, сейчас с ним проводятся следственные действия. Уголовное дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20220902/rozysk-1814017764.html
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происшествия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
22:28 02.09.2022 (обновлено: 22:34 02.09.2022)
В Ульяновской области задержали мужчину, избивавшего сожительницу и ее дочь
В Ульяновской области задержали мужчину, который избивал сожительницу и ее двухлетнюю дочь