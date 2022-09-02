https://ria.ru/20220902/yaponiya-1814036868.html

Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ

Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2022

Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ

Япония укрепляет свои южные острова, расположенные относительно недалеко от Тайваня, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, сообщила газета "Никкэй". РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:01

2022-09-02T15:01

2022-09-02T15:03

в мире

тайвань

китай

сша

япония

нэнси пелоси

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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Япония укрепляет свои южные острова, расположенные относительно недалеко от Тайваня, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, сообщила газета "Никкэй".Так, на Амамиосима севернее Окинавы с 2019 года существует база сил самообороны со средствами противоракетной и противовоздушной обороны, а с этого года здесь размещены и средства радиоэлектронной борьбы. Такие средства размещены к этому году на трех так называемых островах Нансэй южнее Кюсю, сообщает издание, не уточняя на каких именно. Однако сообщается, что в будущем году это оснащение появится и на существующей с 2016 года базе на острове Енагуни (Йонагуни). Остров ближе всех расположен к Тайваню – их разделяет всего 110 километров. Во время учений КНР вокруг Тайваня одна из баллистических ракет упала в 80 километрах от острове Енагуни. База уже оснащена средствами береговой охраны, а с этого года – отрядом авиаконтроля и предупреждения. Средства РЭБ позволят мешать работе комуникаций и радаров противника.В текущем финансовом году (1 апреля 2022 – 31 марта 2023 года) появится база сухопутных сил самообороны и на острове Исигаки, также с противоракетным подразделением. На острове Мияко (Миякодзима) база существует с 2019 года, а с 2020 на ней размещено противоракетное подразделение.Издание подчеркивает, что за прошлый год истребители сил самообороны поднимались по тревоге 722 раза, в 70% случаев поводом служило появление китайских самолетов. В 652 случаях тревога объявлялась командованием базы в городе Наха, которое отвечает за оборону островов Нансэй.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.После этого почти каждый день Тайвань фиксирует работу китайских самолетов от 60 до 20 и кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем.

https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html

https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html

тайвань

китай

сша

япония

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, япония, нэнси пелоси