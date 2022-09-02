15:01 02.09.2022 (обновлено: 15:03 02.09.2022)
Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ
"Никкэй": Япония укрепляет близкие к Тайваню острова силами ПВО и радиоэлектронной борьбы
© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Япония укрепляет свои южные острова, расположенные относительно недалеко от Тайваня, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, сообщила газета "Никкэй".
Так, на Амамиосима севернее Окинавы с 2019 года существует база сил самообороны со средствами противоракетной и противовоздушной обороны, а с этого года здесь размещены и средства радиоэлектронной борьбы. Такие средства размещены к этому году на трех так называемых островах Нансэй южнее Кюсю, сообщает издание, не уточняя на каких именно. Однако сообщается, что в будущем году это оснащение появится и на существующей с 2016 года базе на острове Енагуни (Йонагуни). Остров ближе всех расположен к Тайваню – их разделяет всего 110 километров. Во время учений КНР вокруг Тайваня одна из баллистических ракет упала в 80 километрах от острове Енагуни. База уже оснащена средствами береговой охраны, а с этого года – отрядом авиаконтроля и предупреждения. Средства РЭБ позволят мешать работе комуникаций и радаров противника.
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В текущем финансовом году (1 апреля 2022 – 31 марта 2023 года) появится база сухопутных сил самообороны и на острове Исигаки, также с противоракетным подразделением. На острове Мияко (Миякодзима) база существует с 2019 года, а с 2020 на ней размещено противоракетное подразделение.
Издание подчеркивает, что за прошлый год истребители сил самообороны поднимались по тревоге 722 раза, в 70% случаев поводом служило появление китайских самолетов. В 652 случаях тревога объявлялась командованием базы в городе Наха, которое отвечает за оборону островов Нансэй.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
После этого почти каждый день Тайвань фиксирует работу китайских самолетов от 60 до 20 и кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем.