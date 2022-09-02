Рейтинг@Mail.ru
Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/yaponiya-1814036868.html
Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ
Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ
Япония укрепляет свои южные острова, расположенные относительно недалеко от Тайваня, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, сообщила газета "Никкэй". РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:01
2022-09-02T15:03
в мире
тайвань
китай
сша
япония
нэнси пелоси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783256572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327e59ce2b954c0edc702b5d159e9123.jpg
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Япония укрепляет свои южные острова, расположенные относительно недалеко от Тайваня, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, сообщила газета "Никкэй".Так, на Амамиосима севернее Окинавы с 2019 года существует база сил самообороны со средствами противоракетной и противовоздушной обороны, а с этого года здесь размещены и средства радиоэлектронной борьбы. Такие средства размещены к этому году на трех так называемых островах Нансэй южнее Кюсю, сообщает издание, не уточняя на каких именно. Однако сообщается, что в будущем году это оснащение появится и на существующей с 2016 года базе на острове Енагуни (Йонагуни). Остров ближе всех расположен к Тайваню – их разделяет всего 110 километров. Во время учений КНР вокруг Тайваня одна из баллистических ракет упала в 80 километрах от острове Енагуни. База уже оснащена средствами береговой охраны, а с этого года – отрядом авиаконтроля и предупреждения. Средства РЭБ позволят мешать работе комуникаций и радаров противника.В текущем финансовом году (1 апреля 2022 – 31 марта 2023 года) появится база сухопутных сил самообороны и на острове Исигаки, также с противоракетным подразделением. На острове Мияко (Миякодзима) база существует с 2019 года, а с 2020 на ней размещено противоракетное подразделение.Издание подчеркивает, что за прошлый год истребители сил самообороны поднимались по тревоге 722 раза, в 70% случаев поводом служило появление китайских самолетов. В 652 случаях тревога объявлялась командованием базы в городе Наха, которое отвечает за оборону островов Нансэй.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.После этого почти каждый день Тайвань фиксирует работу китайских самолетов от 60 до 20 и кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем.
https://ria.ru/20220901/tayvan-1813630763.html
https://ria.ru/20220902/tayvan-1814002709.html
тайвань
китай
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783256572_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_113340e787dff5ce47efb88b6fe84d78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, сша, япония, нэнси пелоси
В мире, Тайвань, Китай, США, Япония, Нэнси Пелоси
15:01 02.09.2022 (обновлено: 15:03 02.09.2022)
 
Япония укрепляет ближайшие к Тайваню острова средствами ПВО, сообщили СМИ

"Никкэй": Япония укрепляет близкие к Тайваню острова силами ПВО и радиоэлектронной борьбы

© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Япония укрепляет свои южные острова, расположенные относительно недалеко от Тайваня, средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, сообщила газета "Никкэй".
Так, на Амамиосима севернее Окинавы с 2019 года существует база сил самообороны со средствами противоракетной и противовоздушной обороны, а с этого года здесь размещены и средства радиоэлектронной борьбы. Такие средства размещены к этому году на трех так называемых островах Нансэй южнее Кюсю, сообщает издание, не уточняя на каких именно. Однако сообщается, что в будущем году это оснащение появится и на существующей с 2016 года базе на острове Енагуни (Йонагуни). Остров ближе всех расположен к Тайваню – их разделяет всего 110 километров. Во время учений КНР вокруг Тайваня одна из баллистических ракет упала в 80 километрах от острове Енагуни. База уже оснащена средствами береговой охраны, а с этого года – отрядом авиаконтроля и предупреждения. Средства РЭБ позволят мешать работе комуникаций и радаров противника.
Личный состав ВМС Тайваня на военном корабле - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 09:21
Тайвань сбил неизвестный беспилотник в районе Цзиньмэня
В текущем финансовом году (1 апреля 2022 – 31 марта 2023 года) появится база сухопутных сил самообороны и на острове Исигаки, также с противоракетным подразделением. На острове Мияко (Миякодзима) база существует с 2019 года, а с 2020 на ней размещено противоракетное подразделение.
Издание подчеркивает, что за прошлый год истребители сил самообороны поднимались по тревоге 722 раза, в 70% случаев поводом служило появление китайских самолетов. В 652 случаях тревога объявлялась командованием базы в городе Наха, которое отвечает за оборону островов Нансэй.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
После этого почти каждый день Тайвань фиксирует работу китайских самолетов от 60 до 20 и кораблей в морском и воздушном пространстве рядом с Тайванем.
Эсминец Нань Чан ВМС Китая - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 13:31
Армия Китая направила к Тайваню 19 самолетов и три военных корабля
 
В миреТайваньКитайСШАЯпонияНэнси Пелоси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала