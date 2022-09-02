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В Германии энергетический кризис испортит воздух, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
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В Германии энергетический кризис испортит воздух, пишут СМИ
В Германии энергетический кризис испортит воздух, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
В Германии энергетический кризис испортит воздух, пишут СМИ
Воздух в Германии может стать более загрязненным на фоне энергетического кризиса, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:08
2022-09-02T15:08
россия
европа
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздух в Германии может стать более загрязненным на фоне энергетического кризиса, передает агентство Блумберг.По данным агентства, германские регуляторы планируют ослабить ограничения на объем загрязняющих веществ, который мусоросжигательные заводы могут выбрасывать в атмосферу, чтобы нарастить выработку энергии. Отмечается, что эти заводы вырабатывают около 6% энергии, которую потребляют домохозяйства."Федеральное управление по охране окружающей среды теперь планирует разрешить мусоросжигательным заводам... увеличить выбросы оксида азота на треть и со временем полностью отказаться от ограничений. Заводам по производству цемента также собираются предоставить менее строгие критерии выбросов", - говорится в сообщении.Из-за этих изменений стране, в которой насчитывается около 150 мусоросжигательных заводов, грозит ухудшение качества воздуха. Более того, новые правила могут вступить в силу на фоне возможной нехватки аммония. Это вещество, которое нейтрализует выбросы оксидов азота, производится с использованием природного газа. Представляющая интересы немецкой мусоросжигательной отрасли группа Itad уверена, что власти одобрят план по ослаблению ограничений, поскольку альтернативных способов избавления от отходов практически нет, отмечает Блумберг.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
https://ria.ru/20220902/potok-1813941998.html
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россия, европа, германия, санкции в отношении россии
Россия, Европа, Германия, Санкции в отношении России
15:08 02.09.2022
 
В Германии энергетический кризис испортит воздух, пишут СМИ

Bloomberg: воздух в Германии может стать более грязным из-за мусоросжигательных заводов

© AP Photo / Andy WongМусоросжигательный завод в Пекине, Китай
Мусоросжигательный завод в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Andy Wong
Мусоросжигательный завод в Пекине, Китай . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздух в Германии может стать более загрязненным на фоне энергетического кризиса, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, германские регуляторы планируют ослабить ограничения на объем загрязняющих веществ, который мусоросжигательные заводы могут выбрасывать в атмосферу, чтобы нарастить выработку энергии. Отмечается, что эти заводы вырабатывают около 6% энергии, которую потребляют домохозяйства.
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"Федеральное управление по охране окружающей среды теперь планирует разрешить мусоросжигательным заводам... увеличить выбросы оксида азота на треть и со временем полностью отказаться от ограничений. Заводам по производству цемента также собираются предоставить менее строгие критерии выбросов", - говорится в сообщении.
Из-за этих изменений стране, в которой насчитывается около 150 мусоросжигательных заводов, грозит ухудшение качества воздуха. Более того, новые правила могут вступить в силу на фоне возможной нехватки аммония. Это вещество, которое нейтрализует выбросы оксидов азота, производится с использованием природного газа. Представляющая интересы немецкой мусоросжигательной отрасли группа Itad уверена, что власти одобрят план по ослаблению ограничений, поскольку альтернативных способов избавления от отходов практически нет, отмечает Блумберг.
После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
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