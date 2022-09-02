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Четвертый образовательный "IT-куб" для школьников открылся в МО
Четвертый образовательный "IT-куб" для школьников открылся в МО - РИА Новости, 02.09.2022
Четвертый образовательный "IT-куб" для школьников открылся в МО
Еще один "IT-куб" – центр бесплатного изучения IT для школьников – появился в Клину. Это уже четвертый такой центр в Московской области, сообщил телеканал... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:45
2022-09-02T16:45
2022-09-02T16:54
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Еще один "IT-куб" – центр бесплатного изучения IT для школьников – появился в Клину. Это уже четвертый такой центр в Московской области, сообщил телеканал "360".Новый образовательный центр обустроили на базе новощаповской школы, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина."Теперь в регионе функционирует четыре центра, где ребята могут абсолютно бесплатно изучать IT-направления", – отметила она.Такие центры уже работают в Электростали, Подольске и Ленинском округе. Они пользуются популярностью, поскольку многие школьники хотят связать свою жизнь со сферой IT, а "IT-кубы" дают им возможность заранее познакомиться с будущей профессией.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости.
Еще один "IT-куб" – центр бесплатного изучения IT для школьников – появился в Клину. Это уже четвертый такой центр в Московской области, сообщил телеканал "360"
.
Новый образовательный центр обустроили на базе новощаповской школы, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
"Теперь в регионе функционирует четыре центра, где ребята могут абсолютно бесплатно изучать IT-направления", – отметила она.
Такие центры уже работают в Электростали, Подольске и Ленинском округе. Они пользуются популярностью, поскольку многие школьники хотят связать свою жизнь со сферой IT, а "IT-кубы" дают им возможность заранее познакомиться с будущей профессией.