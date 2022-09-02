https://ria.ru/20220902/vaktsina-1814049137.html
Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко
Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.09.2022
Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко
Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:34
2022-09-02T15:34
2022-09-02T16:19
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мурашко
воз
грипп
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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцина доступна, в том числе и детская, нужно своевременно начать прививаться, чтобы защитить свое здоровье.По словам министра, кампания по вакцинации против гриппа уже началась в России.
https://ria.ru/20220902/vaktsinatsiya-1814006261.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, воз, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Михаил Мурашко, ВОЗ, Грипп
15:34 02.09.2022 (обновлено: 16:19 02.09.2022)
Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко
Глава Минздрава Мурашко: вакцину против гриппа закупили и поставили во все регионы