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Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.09.2022
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Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко
Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.09.2022
Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко
Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:34
2022-09-02T16:19
общество
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
михаил мурашко
воз
грипп
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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцина доступна, в том числе и детская, нужно своевременно начать прививаться, чтобы защитить свое здоровье.По словам министра, кампания по вакцинации против гриппа уже началась в России.
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общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, воз, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Михаил Мурашко, ВОЗ, Грипп
15:34 02.09.2022 (обновлено: 16:19 02.09.2022)
 
Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: вакцину против гриппа закупили и поставили во все регионы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа",- сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что вакцина доступна, в том числе и детская, нужно своевременно начать прививаться, чтобы защитить свое здоровье.
По словам министра, кампания по вакцинации против гриппа уже началась в России.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Михаил МурашкоВОЗГрипп
 
 
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