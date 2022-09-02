https://ria.ru/20220902/vaktsina-1814049137.html

Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко

Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко - РИА Новости, 02.09.2022

Вакцину против гриппа поставили во все регионы, заявил Мурашко

Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:34

2022-09-02T15:34

2022-09-02T16:19

общество

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

михаил мурашко

воз

грипп

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ИЖЕВСК, 2 сен - РИА Новости. Вакцина против гриппа закуплена и поставлена во все регионы России, напряжения по поводу гриппа пока не наблюдается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Пока мы видим, что напряжение по поводу гриппа не нарастает, но по прогнозам ВОЗ, и министерства здравоохранения, и Роспотребнадзора, в этом сезоне возможен высокий подъем заболеваемости гриппом. Для этого фактически сегодня закуплена и поставлена во все регионы вакцина против гриппа",- сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что вакцина доступна, в том числе и детская, нужно своевременно начать прививаться, чтобы защитить свое здоровье.По словам министра, кампания по вакцинации против гриппа уже началась в России.

https://ria.ru/20220902/vaktsinatsiya-1814006261.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), михаил мурашко, воз, грипп