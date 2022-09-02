https://ria.ru/20220902/vagony-1814125665.html

На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов

На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов - РИА Новости, 02.09.2022

На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов

Украинский суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям, сообщила в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:23

2022-09-02T19:23

2022-09-02T19:23

в мире

украина

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_0:217:3600:2242_1920x0_80_0_0_b379fbc75b4a0ba0bf1b920092e05a52.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям, сообщила в пятницу пресс-служба нацполиции Украины."В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили имущество восьми российских и двух белорусских предприятий. Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет около 400 миллионов гривен (10,83 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, указанное имущество арестовано в рамках уголовного производства по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20220902/polsha-1814121481.html

https://ria.ru/20220902/rada-1814103171.html

украина

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, белоруссия