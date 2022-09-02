Рейтинг@Mail.ru
На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/vagony-1814125665.html
На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов
На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов - РИА Новости, 02.09.2022
На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов
Украинский суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям, сообщила в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:23
2022-09-02T19:23
в мире
украина
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_0:217:3600:2242_1920x0_80_0_0_b379fbc75b4a0ba0bf1b920092e05a52.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям, сообщила в пятницу пресс-служба нацполиции Украины."В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили имущество восьми российских и двух белорусских предприятий. Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет около 400 миллионов гривен (10,83 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Как уточняется, указанное имущество арестовано в рамках уголовного производства по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20220902/polsha-1814121481.html
https://ria.ru/20220902/rada-1814103171.html
украина
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/42/1507344246_162:0:3438:2457_1920x0_80_0_0_4e9db5a0fc7f66ca8beada6e4c5f4404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, белоруссия
В мире, Украина, Россия, Белоруссия
19:23 02.09.2022
 
На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов

На Украине арестовали российские и белорусские вагоны почти на 11 миллионов долларов

© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
Товарные вагоны в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям, сообщила в пятницу пресс-служба нацполиции Украины.
"В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили имущество восьми российских и двух белорусских предприятий. Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет около 400 миллионов гривен (10,83 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:06
На Украине заговорили о возвращении квартир во Львове полякам
Как уточняется, указанное имущество арестовано в рамках уголовного производства по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 17:48
У депутата Рады, заподозренного в работе на Россию, нашли "шпионскую" ручку
 
В миреУкраинаРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала