На Украине суд арестовал почти 400 российских и белорусских вагонов
На Украине арестовали российские и белорусские вагоны почти на 11 миллионов долларов
© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны в Одесском порту
© Depositphotos / karnizz
Товарные вагоны в Одесском порту. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украинский суд наложил арест почти на 400 железнодорожных вагонов, принадлежащих, как утверждается, восьми российским и двум белорусским компаниям, сообщила в пятницу пресс-служба нацполиции Украины.
"В ходе досудебного расследования полицейские обнаружили имущество восьми российских и двух белорусских предприятий. Речь идет о более чем 390 железнодорожных вагонах. Их рыночная стоимость составляет около 400 миллионов гривен (10,83 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется, указанное имущество арестовано в рамках уголовного производства по статье "финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.