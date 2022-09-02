https://ria.ru/20220902/ukraina-1814120688.html

Офис Зеленского обвинили в модерации нелояльных власти Telegram-каналов

Офис Зеленского обвинили в модерации нелояльных власти Telegram-каналов - РИА Новости, 02.09.2022

Офис Зеленского обвинили в модерации нелояльных власти Telegram-каналов

Сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что некоторые анонимные Telegram-каналы, нелояльные к украинским властям,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:01

2022-09-02T19:01

2022-09-02T19:18

в мире

петр порошенко

украина

служба безопасности украины

европейская солидарность

telegram (приложение)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что некоторые анонимные Telegram-каналы, нелояльные к украинским властям, модерируются офисом Владимира Зеленского, в партии требуют дать разъяснение украинских спецслужб, кто стоит за финансированием таких каналов.Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ) прекратить деятельность анонимных ТТ-каналов на Украине, поскольку они дискредитируют украинских политиков и органы власти.В пятницу Геращенко опубликовала ответ Службы безопасности Украины, в котором сообщается, что блокирование каналов, удаление "деструктивного контента" или "получение идентифицирующих данных о владельцах каналов" невозможно из-за отсутствия взаимодействия службы с владельцами таких Telegram-каналов."Интересно, особенно после доблестного раскрытия ботофермы. Мы думали, что киберотдел СБУ может установить модераторов этих каналов. Что ж, за половиной из перечисленных (каналов – ред.) стоит (блогер – ред.) Шарий. А вот (Telegram-канал - ред.) "Тайны депутата" модерируются из офиса президента внештатными советниками", - заявила Геращенко.Она отметила, что депутаты "Слуги народа" в кулуарах парламента "в деталях рассказывают о советниках-советницах" офиса Зеленского, которые модерируют такие каналы.Она также призвала СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставить ответы, за какие средства финансируются данные Telegram-каналы и кто их модерирует.В начале августа СБУ заявила о ликвидации "ботофермы", которая распространяла дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства страны и принадлежала одной из украинских политических партий. В частности, в СБУ сообщили, что для распространения "деструктивного контента" использовалось более одного миллиона ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей. Какая именно партия к этому причастна, в СБУ не уточняли, однако в ряде украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе появилась информация, что речь идет о "Европейской солидарности" Порошенко.На Украине 15 июля был обнародован список из 100 попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов. соответствующее заявление СБУ сделала совместно с другими украинскими силовыми ведомствами. В частности, речь идет о таких Telegram-каналах, как: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент", "Наблюдатель", MediaPost, "Женщина с косой" и других.

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814017000.html

https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html

https://ria.ru/20220815/rassledovanie-1809720224.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, петр порошенко, украина, служба безопасности украины, европейская солидарность, telegram (приложение), владимир зеленский