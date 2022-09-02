https://ria.ru/20220902/ukraina-1814120688.html
Офис Зеленского обвинили в модерации нелояльных власти Telegram-каналов
Офис Зеленского обвинили в модерации нелояльных власти Telegram-каналов - РИА Новости, 02.09.2022
Офис Зеленского обвинили в модерации нелояльных власти Telegram-каналов
Сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что некоторые анонимные Telegram-каналы, нелояльные к украинским властям,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:01
2022-09-02T19:01
2022-09-02T19:18
в мире
петр порошенко
украина
служба безопасности украины
европейская солидарность
telegram (приложение)
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что некоторые анонимные Telegram-каналы, нелояльные к украинским властям, модерируются офисом Владимира Зеленского, в партии требуют дать разъяснение украинских спецслужб, кто стоит за финансированием таких каналов.Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ) прекратить деятельность анонимных ТТ-каналов на Украине, поскольку они дискредитируют украинских политиков и органы власти.В пятницу Геращенко опубликовала ответ Службы безопасности Украины, в котором сообщается, что блокирование каналов, удаление "деструктивного контента" или "получение идентифицирующих данных о владельцах каналов" невозможно из-за отсутствия взаимодействия службы с владельцами таких Telegram-каналов."Интересно, особенно после доблестного раскрытия ботофермы. Мы думали, что киберотдел СБУ может установить модераторов этих каналов. Что ж, за половиной из перечисленных (каналов – ред.) стоит (блогер – ред.) Шарий. А вот (Telegram-канал - ред.) "Тайны депутата" модерируются из офиса президента внештатными советниками", - заявила Геращенко.Она отметила, что депутаты "Слуги народа" в кулуарах парламента "в деталях рассказывают о советниках-советницах" офиса Зеленского, которые модерируют такие каналы.Она также призвала СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставить ответы, за какие средства финансируются данные Telegram-каналы и кто их модерирует.В начале августа СБУ заявила о ликвидации "ботофермы", которая распространяла дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства страны и принадлежала одной из украинских политических партий. В частности, в СБУ сообщили, что для распространения "деструктивного контента" использовалось более одного миллиона ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей. Какая именно партия к этому причастна, в СБУ не уточняли, однако в ряде украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе появилась информация, что речь идет о "Европейской солидарности" Порошенко.На Украине 15 июля был обнародован список из 100 попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов. соответствующее заявление СБУ сделала совместно с другими украинскими силовыми ведомствами. В частности, речь идет о таких Telegram-каналах, как: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент", "Наблюдатель", MediaPost, "Женщина с косой" и других.
https://ria.ru/20220902/ukraina-1814017000.html
https://ria.ru/20220819/ukraina-1810529085.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петр порошенко, украина, служба безопасности украины, европейская солидарность, telegram (приложение), владимир зеленский
В мире, Петр Порошенко, Украина, Служба безопасности Украины, Европейская солидарность, Telegram (приложение), Владимир Зеленский
19:01 02.09.2022 (обновлено: 19:18 02.09.2022)
Офис Зеленского обвинили в модерации нелояльных власти Telegram-каналов
Партия Порошенко обвинила офис Зеленского в модерации нелояльных к власти Telegram-каналов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" Ирина Геращенко заявила, что некоторые анонимные Telegram-каналы, нелояльные к украинским властям, модерируются офисом Владимира Зеленского, в партии требуют дать разъяснение украинских спецслужб, кто стоит за финансированием таких каналов.
Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко
"Европейская солидарность
" обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ
) прекратить деятельность анонимных ТТ-каналов на Украине, поскольку они дискредитируют украинских политиков и органы власти.
В пятницу Геращенко опубликовала ответ Службы безопасности Украины, в котором сообщается, что блокирование каналов, удаление "деструктивного контента" или "получение идентифицирующих данных о владельцах каналов" невозможно из-за отсутствия взаимодействия службы с владельцами таких Telegram-каналов.
"Интересно, особенно после доблестного раскрытия ботофермы. Мы думали, что киберотдел СБУ может установить модераторов этих каналов. Что ж, за половиной из перечисленных (каналов – ред.) стоит (блогер – ред.) Шарий. А вот (Telegram-канал - ред.) "Тайны депутата" модерируются из офиса президента внештатными советниками", - заявила Геращенко.
Она отметила, что депутаты "Слуги народа" в кулуарах парламента "в деталях рассказывают о советниках-советницах" офиса Зеленского, которые модерируют такие каналы.
Она также призвала СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставить ответы, за какие средства финансируются данные Telegram-каналы и кто их модерирует.
В начале августа СБУ заявила о ликвидации "ботофермы", которая распространяла дезинформацию о деятельности высшего военно-политического руководства страны и принадлежала одной из украинских политических партий. В частности, в СБУ сообщили, что для распространения "деструктивного контента" использовалось более одного миллиона ботов, а также многочисленные группы в соцсетях с аудиторией почти 400 тысяч пользователей. Какая именно партия к этому причастна, в СБУ не уточняли, однако в ряде украинских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбе появилась информация, что речь идет о "Европейской солидарности" Порошенко.
На Украине 15 июля был обнародован список из 100 попавших под запрет "пророссийских" Telegram-каналов. соответствующее заявление СБУ сделала совместно с другими украинскими силовыми ведомствами. В частности, речь идет о таких Telegram-каналах, как: "Легитимный", "Сплетница", "Резидент", "Наблюдатель", MediaPost, "Женщина с косой" и других.