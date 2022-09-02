https://ria.ru/20220902/ukraina-1814079512.html

Украина не сможет быстро нарастить экспорт электроэнергии, заявил эксперт

Украина не сможет быстро нарастить экспорт электроэнергии, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022

Украина не сможет быстро нарастить экспорт электроэнергии, заявил эксперт

Украина не сможет одномоментно увеличить объем поставок электроэнергии на экспорт, в частности из-за технических ограничений, рассказал РИА Новости заместитель... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:50

2022-09-02T16:50

2022-09-02T16:50

экономика

украина

европа

евросоюз

хмельницкая аэс

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Украина не сможет одномоментно увеличить объем поставок электроэнергии на экспорт, в частности из-за технических ограничений, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика.Колобанов отметил, что после начала боевых действий потребление электроэнергии в стране упало где-то на 30-40% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. В связи с этим резерв мощностей для экспорта электроэнергии из Украины в целом есть, несмотря на физическую потерю или отключение от энергосистемы части генерации."Однако пока сохраняются технические ограничения, поэтому одномоментного и кратного увеличения экспорта украинской электроэнергии ожидать не стоит, особенно в условиях неопределенности развития специальной военной операции", - уверен эксперт ЦСР.Как объяснил Колобанов, при экспорте электроэнергии мощности действующих соединений между Украиной и ЕС в 2021 году в совокупности загружались только на половину, что по большей части связано с неравномерностью потребления электричества внутри страны, поскольку профицит был преимущественно только в теплое время года.Эксперт отметил, что текущая разрешенная пропускная способность межсистемного соединения энергосетей Украины со странами ЕС составляет около 1,1 ГВт. При этом в планах Украины восстановить к 2023 году линию на Польшу с Хмельницкой АЭС, что может дать еще 1 ГВт экспортных мощностей и расширить действующие соединения."Это, в совокупности с профицитом генерирующих мощностей, позволит потенциально увеличить экспорт электроэнергии в 3-3,5 раза к уровню прошлого года. Но реальное положение дел будет зависеть в большей степени от доступности топлива для тепловой генерации и хода военных действий", - заключил Колобанов.

https://ria.ru/20220830/energiya-1813274417.html

https://ria.ru/20220831/ekonomiya-1813575838.html

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экономика, украина, европа, евросоюз, хмельницкая аэс, владимир зеленский