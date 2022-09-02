Саратовская область намерена увеличить турпоток, заявил Чернышенко
Чернышенко: Саратовская область намерена увеличить турпоток в 1,5 раза к 2030 году
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в медиабанкВид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове. Архивное фото
САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Саратовская область намерена к 2030 году увеличить туристический поток в 1,5 раза - до 3 миллионов человек в год, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Ежегодно регион привлекает около 2 миллионов гостей. Очень надеюсь, что сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для развития туристического потенциала, позволит привлечь в Саратовскую губернию в разы больше туристов со всех уголков нашей страны. В планах увеличить туристический поток до 3 миллионов человек к 2030 году", - цитирует слова Чернышенко его аппарат.
Уточняется, что в пятницу в Саратовской области врио губернатора Роман Бусаргин и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" подписали соглашение, в рамках которого стороны будут работать над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
"С сегодняшнего дня весь Приволжский федеральный округ полноценно охвачен нацпроектом: теперь соглашения заключены со всеми 14 регионами. Саратовская область - это край, подаривший нам художника Петрова-Водкина, здесь родился известный актер и режиссер Олег Табаков, учился, а затем и приземлился после своего первого полета в космос Юрий Гагарин. Имя нашего космонавта звучит повсюду. В честь него названы знаковые объекты города", - отметил Чернышенко.
По его словам, дополнительным преимуществом региона является судоходство по реке Волге, в том числе круизное. Вице-премьер также предложил Саратовской области присоединиться к межрегиональному соглашению с участием Ростуризма по развитию межрегионального проекта "Великий Волжский путь", который объединит новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Поволжья и позволит субъектам совместно решать задачи по наращиванию турпотока круизного туризма.
"Для Саратовской области соглашение имеет большое значение. Наш регион с богатой историей, красивой природой. У нас много уникальных мест, где можно отдохнуть, узнать что-то новое. Туристический потенциал огромный, и его будем развивать", - приводятся в сообщении слова Бусаргина.