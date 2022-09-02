https://ria.ru/20220902/turpotok-1814115862.html

Саратовская область намерена увеличить турпоток, заявил Чернышенко

Саратовская область намерена увеличить турпоток, заявил Чернышенко - РИА Новости, 02.09.2022

Саратовская область намерена увеличить турпоток, заявил Чернышенко

Саратовская область намерена к 2030 году увеличить туристический поток в 1,5 раза - до 3 миллионов человек в год, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:34

2022-09-02T18:34

2022-09-02T18:34

туризм

роман бусаргин

олег табаков

юрий гагарин (космонавт)

саратовская область

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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новости - туризм

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Саратовская область намерена к 2030 году увеличить туристический поток в 1,5 раза - до 3 миллионов человек в год, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."Ежегодно регион привлекает около 2 миллионов гостей. Очень надеюсь, что сегодняшнее соглашение откроет новые возможности для развития туристического потенциала, позволит привлечь в Саратовскую губернию в разы больше туристов со всех уголков нашей страны. В планах увеличить туристический поток до 3 миллионов человек к 2030 году", - цитирует слова Чернышенко его аппарат.Уточняется, что в пятницу в Саратовской области врио губернатора Роман Бусаргин и генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" подписали соглашение, в рамках которого стороны будут работать над развитием туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."С сегодняшнего дня весь Приволжский федеральный округ полноценно охвачен нацпроектом: теперь соглашения заключены со всеми 14 регионами. Саратовская область - это край, подаривший нам художника Петрова-Водкина, здесь родился известный актер и режиссер Олег Табаков, учился, а затем и приземлился после своего первого полета в космос Юрий Гагарин. Имя нашего космонавта звучит повсюду. В честь него названы знаковые объекты города", - отметил Чернышенко.По его словам, дополнительным преимуществом региона является судоходство по реке Волге, в том числе круизное. Вице-премьер также предложил Саратовской области присоединиться к межрегиональному соглашению с участием Ростуризма по развитию межрегионального проекта "Великий Волжский путь", который объединит новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Поволжья и позволит субъектам совместно решать задачи по наращиванию турпотока круизного туризма."Для Саратовской области соглашение имеет большое значение. Наш регион с богатой историей, красивой природой. У нас много уникальных мест, где можно отдохнуть, узнать что-то новое. Туристический потенциал огромный, и его будем развивать", - приводятся в сообщении слова Бусаргина.

https://ria.ru/20220902/turisty-1814056311.html

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саратовская область

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роман бусаргин, олег табаков, юрий гагарин (космонавт), саратовская область, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм