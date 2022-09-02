https://ria.ru/20220902/tekhnika-1814008562.html

Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону

Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 02.09.2022

Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону

Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:47

2022-09-02T13:47

2022-09-02T13:47

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйств завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram- канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты расконсервировали технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.Также на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование.А перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков