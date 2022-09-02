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Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 02.09.2022
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Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону
Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону - РИА Новости, 02.09.2022
Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону
Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:47
2022-09-02T13:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйств завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram- канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что специалисты расконсервировали технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.Также на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование.А перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
13:47 02.09.2022
 

Бирюков: горслужбы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему сезону

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйств завершили мероприятия по подготовке коммунальной техники к смене сезона, весь парк полностью готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысяч единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram- канале столичного комплекса городского хозяйства.
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Отмечается, что специалисты расконсервировали технику, применяемую только в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.
Также на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование.
А перед первыми заморозками машины дополнительно оборудуют распределителями противогололедных материалов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр Бирюков
 
 
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