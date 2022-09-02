https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1814161073.html

Спецоперация, 2 сентября: миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС, ПВО сбила HARM

Спецоперация, 2 сентября: миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС, ПВО сбила HARM - РИА Новости, 02.09.2022

Спецоперация, 2 сентября: миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС, ПВО сбила HARM

Минобороны России сообщило в пятницу о том, что российские военные сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM и перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS за РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:57

2022-09-02T22:57

2022-09-02T22:57

специальная военная операция на украине

рафаэль гросси

владимир рогов

россия

энергодар

николаевская область

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минобороны России сообщило в пятницу о том, что российские военные сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM и перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS за сутки.Тем временем миссия МАГАТЭ, прибывшая на Запорожскую АЭС в четверг, продолжает работу на станции. По словам представителя администрации области, эксперты занимаются анализом повреждений, чтобы сделать выводы о характере их появления. Два сотрудника агентства останутся на станции на постоянной основе.Ход операцииРоссийские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области и пусковую установку ЗРК "Бук-М1"в районе населенного пункта Воскресенск, заявило Минобороны РФ в пятницу.Также в Херсонской области были сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM.За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM в районе Новой Каховки Херсонской области и перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты 12 беспилотников в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.Также в военном ведомстве сообщили о потерях украинских войск - более 330 человек за сутки на Николаево-Криворожском направлении.Авиация РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также ангарам с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники. Также восточнее населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады.Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в Николаевской области, восемь пунктов управления и 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 134 районах.Всего за время военной спецоперации российские войска уничтожили более 9900 единиц бронированной и автомобильной военной техники, в том числе танки, сообщило ведомство.Ситуация вокруг ЗАЭСМиссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС накануне. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Сам Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом станции и жителями Энергодара, а также смог осмотреть аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другое оборудование.Глава МАГАТЭ заявил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Гросси после ознакомления с ситуацией в тот же день покинул станцию.По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, сейчас на станции остаются 13 членов миссии, в том числе обслуживающий персонал.Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, шесть сотрудников МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС на несколько дней, они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности. По словам представителя "Росэнергоатома", шесть сотрудников представляют Испанию, Иорданию, Албанию, Литву, Румынию. Четверо уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель "Росэнергоатома". Еще двое сотрудников останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, уточнил Ульянов. Однако информации о том, какие это специалисты, пока нет.Сотрудникам организации, которые остались на станции, обеспечены все условия безопасности, гарантированные Россией, сообщил представитель "Росэнергоатома".В свою очередь глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссия зафиксировала факты обстрелов станции, не давая оценки ситуации. Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ожидают, что миссия даст оценку состояния станции и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что вопрос демилитаризации Запорожской АЭС находится вне компетенции организации. Он также отметил, что пребывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС может сыграть решающую роль в том плане, что международное сообщество будет знать, что "наши глаза и уши там 24 часа в сутки".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220902/obstrel-1814142487.html

https://ria.ru/20220902/ukraina-1814142847.html

https://ria.ru/20220902/zaes-1814158145.html

https://ria.ru/20220902/neft-1813897394.html

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