Спецоперация, 2 сентября: миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС, ПВО сбила HARM
Спецоперация, 2 сентября: миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС, ПВО сбила ракету HARM
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкДелегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минобороны России сообщило в пятницу о том, что российские военные сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM и перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS за сутки.
Тем временем миссия МАГАТЭ, прибывшая на Запорожскую АЭС в четверг, продолжает работу на станции. По словам представителя администрации области, эксперты занимаются анализом повреждений, чтобы сделать выводы о характере их появления. Два сотрудника агентства останутся на станции на постоянной основе.
Ход операции
Российские военные уничтожили шесть складов украинского ракетно-артиллерийского оружия в районах населенных пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области и пусковую установку ЗРК "Бук-М1"в районе населенного пункта Воскресенск, заявило Минобороны РФ в пятницу.
Также в Херсонской области были сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный под американские ракеты HARM.
За минувшие сутки российские комплексы ПВО сбили украинскую противорадиолокационную ракету HARM в районе Новой Каховки Херсонской области и перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, российской ПВО за сутки были сбиты 12 беспилотников в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
Также в военном ведомстве сообщили о потерях украинских войск - более 330 человек за сутки на Николаево-Криворожском направлении.
Авиация РФ нанесла удары по пунктам временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населенного пункта Березнеговатое, а также ангарам с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники. Также восточнее населенного пункта Михайловка Донецкой Народной Республики уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки поразили украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в Николаевской области, восемь пунктов управления и 42 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 134 районах.
Всего за время военной спецоперации российские войска уничтожили более 9900 единиц бронированной и автомобильной военной техники, в том числе танки, сообщило ведомство.
Ситуация вокруг ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС накануне. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Сам Гросси заявил, что имел возможность пообщаться с персоналом станции и жителями Энергодара, а также смог осмотреть аварийные системы на станции, дизельные генераторы и другое оборудование.
Глава МАГАТЭ заявил, что целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Гросси после ознакомления с ситуацией в тот же день покинул станцию.
По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, сейчас на станции остаются 13 членов миссии, в том числе обслуживающий персонал.
Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, шесть сотрудников МАГАТЭ остались на Запорожской АЭС на несколько дней, они специализируются на вопросах гарантий и ядерной безопасности. По словам представителя "Росэнергоатома", шесть сотрудников представляют Испанию, Иорданию, Албанию, Литву, Румынию. Четверо уедут из Энергодара 5 сентября, сообщил журналистам представитель "Росэнергоатома". Еще двое сотрудников останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе, уточнил Ульянов. Однако информации о том, какие это специалисты, пока нет.
Сотрудникам организации, которые остались на станции, обеспечены все условия безопасности, гарантированные Россией, сообщил представитель "Росэнергоатома".
В свою очередь глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что миссия зафиксировала факты обстрелов станции, не давая оценки ситуации. Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ожидают, что миссия даст оценку состояния станции и поднимет вопросы, связанные с ядерной безопасностью.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в пятницу, что вопрос демилитаризации Запорожской АЭС находится вне компетенции организации. Он также отметил, что пребывание миссии МАГАТЭ на ЗАЭС может сыграть решающую роль в том плане, что международное сообщество будет знать, что "наши глаза и уши там 24 часа в сутки".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.