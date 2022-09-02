https://ria.ru/20220902/spetsoperatsiya-1813968732.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2022 - РИА Новости, 02.09.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:50

2022-09-02T16:50

2022-09-02T16:50

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 2 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. В районах Авдеевки и Опытного в ДНР подразделения 110-й механизированной бригады ВСУ понесли большие потери в живой силе. Военнослужащие отказались от выполнения боевых задач и оставили позиции.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы восемь пунктов управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пусковая установка ЗРК "Бук-М1". Поражены 42 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 134 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников, противолокационную ракету HARM производства США и перехватили 14 снарядов американской РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 283 самолета, 151 вертолет, 1864 беспилотника, 372 зенитных ракетных комплекса, 823 реактивные системы залпового огня, 4711 танков и других бронемашин, 3364 орудия полевой артиллерии и 5217 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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