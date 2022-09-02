https://ria.ru/20220902/soveschanie-1813985558.html

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.09.2022

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:52

2022-09-02T12:52

2022-09-02T13:04

безопасность

владимир путин

россия

совет безопасности рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент имеет в виду в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. По темам или сам президент (скажет - ред.), или мы предоставим информацию", - сказал Песков, говоря о графике президента в пятницу.Далее в течение дня, добавил он, будут встречи непубличного характера.

https://ria.ru/20220902/vef-1813986509.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф, дмитрий песков