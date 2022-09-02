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Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.09.2022
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Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 02.09.2022
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:52
2022-09-02T13:04
безопасность
владимир путин
россия
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент имеет в виду в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. По темам или сам президент (скажет - ред.), или мы предоставим информацию", - сказал Песков, говоря о графике президента в пятницу.Далее в течение дня, добавил он, будут встречи непубличного характера.
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безопасность, владимир путин, россия, совет безопасности рф, дмитрий песков
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
12:52 02.09.2022 (обновлено: 13:04 02.09.2022)
 
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент имеет в виду в середине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза. По темам или сам президент (скажет - ред.), или мы предоставим информацию", - сказал Песков, говоря о графике президента в пятницу.
Далее в течение дня, добавил он, будут встречи непубличного характера.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 12:54
Путин на ВЭФ встретится с модераторами ключевых сессий
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияСовет Безопасности РФДмитрий Песков
 
 
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