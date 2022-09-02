https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813931575.html
Россия и Китай обсудили перспективы по сотрудничеству в области культуры
Россия и Китай обсудили перспективы по сотрудничеству в области культуры - РИА Новости, 02.09.2022
Россия и Китай обсудили перспективы по сотрудничеству в области культуры
Россия и Китай на XXII заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:58
2022-09-02T10:58
2022-09-02T10:58
россия-китай: главное
китай
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брикс
шос
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай на XXII заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству обсудили перспективы дальнейшего развития отношений.Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ, российскую делегацию представила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, китайскую -- заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Жао Цюань.Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития сотрудничества России и Китая в области культуры и согласились продолжить всестороннее углубление обменов и кооперации в культурной области в интересах народов двух стран.По словам Яриловой, в период геополитических изменений и беспрецедентного давления западных стран Россия и Китай демонстрируют пример настоящей дружбы и взаимопонимания. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, за 2021-2022 годы сторонам удалось реализовать ряд знаковых культурных акций.Так, флагманским проектом стали обменные Фестивали культуры, которые проводятся поочередно в России и Китае. В 2021 году в онлайн-формате был организован Фестиваль китайской культуры в России. Во второй половине этого года Росконцерт планирует провести вместе с китайскими партнерами Фестиваль российской культуры в Китае в онлайн.Заместитель Министра культуры и туризма Китая Жао Цюань отметил, что именно работа Российско-китайской подкомиссии по культуре играет основополагающую роль и создает условия для укрепления дружбы между Россией и Китаем. Китайская сторона подтверждает готовность поддерживать курс на расширение взаимодействия с Минкультуры России.В ближайших планах министерств двух стран, помимо проведения Фестиваля российской культуры в Китае, разработка Программы сотрудничества в области культуры между Россией и Китаем на предстоящий трехлетний период, которая обозначит векторы сотрудничества и зафиксирует новые двусторонние инициативы."Отдельно стоит отметить приверженность китайской и российской сторон взаимодействию между двумя странами в многосторонних форматах -- прежде всего, в профильных культурных ассоциациях и объединениях под эгидой ШОС и БРИКС, на площадке "Группы двадцати", а также систематическую работу в рамках сопряжения построения Одного пояса, одного пути (ОПОП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - обозначил Жао Цюань.
https://ria.ru/20220825/prezentatsiya-1812055296.html
https://ria.ru/20220512/dostavka-1788070100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, брикс, шос, евразийский экономический союз
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, БРИКС, ШОС, Евразийский экономический союз
МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Россия и Китай на XXII заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству обсудили перспективы дальнейшего развития отношений.
Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ
, российскую делегацию представила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, китайскую -- заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Жао Цюань.
Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития сотрудничества России и Китая
в области культуры и согласились продолжить всестороннее углубление обменов и кооперации в культурной области в интересах народов двух стран.
По словам Яриловой, в период геополитических изменений и беспрецедентного давления западных стран Россия и Китай демонстрируют пример настоящей дружбы и взаимопонимания. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, за 2021-2022 годы сторонам удалось реализовать ряд знаковых культурных акций.
Так, флагманским проектом стали обменные Фестивали культуры, которые проводятся поочередно в России и Китае. В 2021 году в онлайн-формате был организован Фестиваль китайской культуры в России. Во второй половине этого года Росконцерт планирует провести вместе с китайскими партнерами Фестиваль российской культуры в Китае в онлайн.
Заместитель Министра культуры и туризма Китая Жао Цюань отметил, что именно работа Российско-китайской подкомиссии по культуре играет основополагающую роль и создает условия для укрепления дружбы между Россией и Китаем. Китайская сторона подтверждает готовность поддерживать курс на расширение взаимодействия с Минкультуры России.
В ближайших планах министерств двух стран, помимо проведения Фестиваля российской культуры в Китае, разработка Программы сотрудничества в области культуры между Россией и Китаем на предстоящий трехлетний период, которая обозначит векторы сотрудничества и зафиксирует новые двусторонние инициативы.
"Отдельно стоит отметить приверженность китайской и российской сторон взаимодействию между двумя странами в многосторонних форматах -- прежде всего, в профильных культурных ассоциациях и объединениях под эгидой ШОС
и БРИКС
, на площадке "Группы двадцати", а также систематическую работу в рамках сопряжения построения Одного пояса, одного пути (ОПОП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС
)", - обозначил Жао Цюань.