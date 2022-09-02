https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813931575.html

Россия и Китай обсудили перспективы по сотрудничеству в области культуры

Россия и Китай обсудили перспективы по сотрудничеству в области культуры - РИА Новости, 02.09.2022

Россия и Китай обсудили перспективы по сотрудничеству в области культуры

Россия и Китай на XXII заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:58

2022-09-02T10:58

2022-09-02T10:58

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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай на XXII заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству обсудили перспективы дальнейшего развития отношений.Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ, российскую делегацию представила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, китайскую -- заместитель министра культуры и туризма Китайской Народной Республики Жао Цюань.Стороны обменялись мнениями относительно состояния и перспектив развития сотрудничества России и Китая в области культуры и согласились продолжить всестороннее углубление обменов и кооперации в культурной области в интересах народов двух стран.По словам Яриловой, в период геополитических изменений и беспрецедентного давления западных стран Россия и Китай демонстрируют пример настоящей дружбы и взаимопонимания. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, за 2021-2022 годы сторонам удалось реализовать ряд знаковых культурных акций.Так, флагманским проектом стали обменные Фестивали культуры, которые проводятся поочередно в России и Китае. В 2021 году в онлайн-формате был организован Фестиваль китайской культуры в России. Во второй половине этого года Росконцерт планирует провести вместе с китайскими партнерами Фестиваль российской культуры в Китае в онлайн.Заместитель Министра культуры и туризма Китая Жао Цюань отметил, что именно работа Российско-китайской подкомиссии по культуре играет основополагающую роль и создает условия для укрепления дружбы между Россией и Китаем. Китайская сторона подтверждает готовность поддерживать курс на расширение взаимодействия с Минкультуры России.В ближайших планах министерств двух стран, помимо проведения Фестиваля российской культуры в Китае, разработка Программы сотрудничества в области культуры между Россией и Китаем на предстоящий трехлетний период, которая обозначит векторы сотрудничества и зафиксирует новые двусторонние инициативы."Отдельно стоит отметить приверженность китайской и российской сторон взаимодействию между двумя странами в многосторонних форматах -- прежде всего, в профильных культурных ассоциациях и объединениях под эгидой ШОС и БРИКС, на площадке "Группы двадцати", а также систематическую работу в рамках сопряжения построения Одного пояса, одного пути (ОПОП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - обозначил Жао Цюань.

https://ria.ru/20220825/prezentatsiya-1812055296.html

https://ria.ru/20220512/dostavka-1788070100.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, брикс, шос, евразийский экономический союз