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МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам - РИА Новости, 02.09.2022
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МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам
МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам - РИА Новости, 02.09.2022
МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам
Североатлантическому альянсу следует отказаться от менталитета времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:57
2022-09-02T10:57
россия-китай: главное
китай
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
чжао лицзянь
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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Североатлантическому альянсу следует отказаться от менталитета времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя недавнее высказывание главы НАТО относительно сотрудничества Китая и России в Арктике.Чжао Лицзянь отметил, что в Китае разделяют мысль, высказанную на днях пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым о том, что такое взаимодействие не представляет и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он также подчеркнул, что заявления НАТО свидетельствуют о приверженности альянса идее разделения мира на два лагеря и призвал отказаться от столь опасной идеологии.
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китай, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), чжао лицзянь
Россия-Китай: Главное, Китай, Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Чжао Лицзянь
10:57 02.09.2022
 

МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам

© AFP 2022 / GREG BAKERОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / GREG BAKER
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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Североатлантическому альянсу следует отказаться от менталитета времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя недавнее высказывание главы НАТО относительно сотрудничества Китая и России в Арктике.
Чжао Лицзянь отметил, что в Китае разделяют мысль, высказанную на днях пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым о том, что такое взаимодействие не представляет и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он также подчеркнул, что заявления НАТО свидетельствуют о приверженности альянса идее разделения мира на два лагеря и призвал отказаться от столь опасной идеологии.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Чжао Лицзянь
 
 
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