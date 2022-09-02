https://ria.ru/20220902/sotrudnichestvo-1813930787.html

МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам

МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам - РИА Новости, 02.09.2022

МИД КНР: сотрудничество КНР и РФ по Арктике не несет угрозы третьим странам

Североатлантическому альянсу следует отказаться от менталитета времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:57

2022-09-02T10:57

2022-09-02T10:57

россия-китай: главное

китай

россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

чжао лицзянь

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МОСКВА, 2 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Североатлантическому альянсу следует отказаться от менталитета времен холодной войны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя недавнее высказывание главы НАТО относительно сотрудничества Китая и России в Арктике.Чжао Лицзянь отметил, что в Китае разделяют мысль, высказанную на днях пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым о том, что такое взаимодействие не представляет и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения. Он также подчеркнул, что заявления НАТО свидетельствуют о приверженности альянса идее разделения мира на два лагеря и призвал отказаться от столь опасной идеологии.

https://ria.ru/20220829/sotrudnichestvo-1812962835.html

китай

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), чжао лицзянь