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Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии - РИА Новости, 02.09.2022
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Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии - РИА Новости, 02.09.2022
Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщил глава комитета... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:53
2022-09-02T20:57
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
александр хинштейн
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн."Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство проводит пример книги-провокации "Лето в пионерском галстуке", которая формально ничего сегодня не нарушает", - рассказал политик в Telegram.Ранее Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. За пропаганду ЛГБТ документом предусматривается штраф в размере от 200 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц; за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, госдума рф
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Александр Хинштейн, Госдума РФ
17:53 02.09.2022 (обновлено: 20:57 02.09.2022)
 
Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Хинштейн: Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн.
"Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство проводит пример книги-провокации "Лето в пионерском галстуке", которая формально ничего сегодня не нарушает", - рассказал политик в Telegram.
Ранее Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. За пропаганду ЛГБТ документом предусматривается штраф в размере от 200 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц; за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 13:09
Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Александр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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