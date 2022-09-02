https://ria.ru/20220902/shtrafy-1814105642.html

Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии - РИА Новости, 02.09.2022

Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщил глава комитета... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:53

2022-09-02T17:53

2022-09-02T20:57

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн."Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство проводит пример книги-провокации "Лето в пионерском галстуке", которая формально ничего сегодня не нарушает", - рассказал политик в Telegram.Ранее Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. За пропаганду ЛГБТ документом предусматривается штраф в размере от 200 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц; за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц.

https://ria.ru/20220831/shtraf-1813403329.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), александр хинштейн, госдума рф