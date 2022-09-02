17:53 02.09.2022 (обновлено: 20:57 02.09.2022)
Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
Хинштейн: Роскомнадзор поддержал проект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии, сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике, автор инициативы Александр Хинштейн.
"Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В качестве наглядной иллюстрации, почему нужен такой закон, ведомство проводит пример книги-провокации "Лето в пионерском галстуке", которая формально ничего сегодня не нарушает", - рассказал политик в Telegram.
Ранее Хинштейн подготовил и направил на отзыв в кабмин законопроект об административной ответственность за пропаганду педофилии и за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. За пропаганду ЛГБТ документом предусматривается штраф в размере от 200 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц; за пропаганду педофилии - до 800 тысяч рублей для граждан и 10 миллионов рублей для юрлиц.
31 августа, 13:09Штраф за пропаганду педофилии может составить до 800 тысяч рублей