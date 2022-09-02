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В школах Ростова-на-Дону начали работу советники директоров по воспитанию
В школах Ростова-на-Дону начали работу советники директоров по воспитанию - РИА Новости, 02.09.2022
В школах Ростова-на-Дону начали работу советники директоров по воспитанию
Более 100 советников директоров по воспитанию в текущем учебном году начали работу в школах Ростова-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:30
2022-09-02T14:30
2022-09-02T14:30
ростовская область
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен – РИА Новости. Более 100 советников директоров по воспитанию в текущем учебном году начали работу в школах Ростова-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."109 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями уже приступили к своим обязанностям в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону", - написал он в Telegram.Советники будут заниматься патриотическим воспитанием, взаимодействовать с детскими и юношескими организациями, разрабатывать и поддерживать проекты, которые интересны самим ребятам."В каждой школе есть актив ребят, которые участвуют во всех мероприятиях. Но задача школы - вовлечь абсолютное большинство детей. В этом может помочь именно советник по воспитанию, который нашел бы подход к каждому ребенку, смог бы развить личность каждого", - отметил Логвиненко. Кроме того, советник по воспитанию - это еще и методист, и вожатый, и социальный педагог, а иногда и психолог для ребенка, добавил он.Нововведение проходит в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан" национального проекта "Образование". В 2021 году советники директора по воспитанию появились в десяти пилотных регионах. В текущем году участие в проекте принимают еще 35 регионов, в их числе и Ростовская область.
https://ria.ru/20220902/telefony-1813985421.html
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общество, ростовская область
Ростовская область , Общество, Ростовская область
В школах Ростова-на-Дону начали работу советники директоров по воспитанию
В школах Ростова-на-Дону начали работу 109 советников директоров по воспитанию
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен – РИА Новости.
Более 100 советников директоров по воспитанию в текущем учебном году начали работу в школах Ростова-на-Дону, сообщил
глава администрации города Алексей Логвиненко.
"109 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями уже приступили к своим обязанностям в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону", - написал он в Telegram.
Советники будут заниматься патриотическим воспитанием, взаимодействовать с детскими и юношескими организациями, разрабатывать и поддерживать проекты, которые интересны самим ребятам.
"В каждой школе есть актив ребят, которые участвуют во всех мероприятиях. Но задача школы - вовлечь абсолютное большинство детей. В этом может помочь именно советник по воспитанию, который нашел бы подход к каждому ребенку, смог бы развить личность каждого", - отметил Логвиненко. Кроме того, советник по воспитанию - это еще и методист, и вожатый, и социальный педагог, а иногда и психолог для ребенка, добавил он.
Нововведение проходит в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан" национального проекта "Образование". В 2021 году советники директора по воспитанию появились в десяти пилотных регионах. В текущем году участие в проекте принимают еще 35 регионов, в их числе и Ростовская область
.