https://ria.ru/20220902/shkoly-1814023546.html

В школах Ростова-на-Дону начали работу советники директоров по воспитанию

В школах Ростова-на-Дону начали работу советники директоров по воспитанию - РИА Новости, 02.09.2022

В школах Ростова-на-Дону начали работу советники директоров по воспитанию

Более 100 советников директоров по воспитанию в текущем учебном году начали работу в школах Ростова-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:30

2022-09-02T14:30

2022-09-02T14:30

ростовская область

общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен – РИА Новости. Более 100 советников директоров по воспитанию в текущем учебном году начали работу в школах Ростова-на-Дону, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко."109 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями уже приступили к своим обязанностям в образовательных учреждениях Ростова-на-Дону", - написал он в Telegram.Советники будут заниматься патриотическим воспитанием, взаимодействовать с детскими и юношескими организациями, разрабатывать и поддерживать проекты, которые интересны самим ребятам."В каждой школе есть актив ребят, которые участвуют во всех мероприятиях. Но задача школы - вовлечь абсолютное большинство детей. В этом может помочь именно советник по воспитанию, который нашел бы подход к каждому ребенку, смог бы развить личность каждого", - отметил Логвиненко. Кроме того, советник по воспитанию - это еще и методист, и вожатый, и социальный педагог, а иногда и психолог для ребенка, добавил он.Нововведение проходит в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан" национального проекта "Образование". В 2021 году советники директора по воспитанию появились в десяти пилотных регионах. В текущем году участие в проекте принимают еще 35 регионов, в их числе и Ростовская область.

https://ria.ru/20220902/telefony-1813985421.html

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ростовская область

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общество, ростовская область