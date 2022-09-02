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В Сургутском районе Югры открыли новую школу - РИА Новости, 02.09.2022
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20220902/shkola-1814027477.html
В Сургутском районе Югры открыли новую школу
В Сургутском районе Югры открыли новую школу - РИА Новости, 02.09.2022
В Сургутском районе Югры открыли новую школу
Новая школа с безбарьерной средой, на строительство которой было потрачено почти 2 миллиарда рублей, открылась в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:38
2022-09-02T14:38
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
госдума рф
солнечный
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Новая школа с безбарьерной средой, на строительство которой было потрачено почти 2 миллиарда рублей, открылась в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в приемке объекта приняли участие депутат Госдумы РФ Ольга Ануфриева и глава региона Наталья Комарова, сообщает пресс-служба райадминистрации."Эта школа – первая в Сургутском районе, построенная по концессионному соглашению. Вторая будет в Солнечном, скоро планируется открытие. Школа современная, на 1100 мест. Оборудована по последнему слову техники. Здесь прекрасные условия не только для учебы, творческого развития, досуга, занятий спортом. Есть студия дизайна, телецентр, библиотека, кванториум, бассейн, зал хореографии. Я таких школ еще не видел. Очень рад за учеников Нижнесортымского", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, построили четырехэтажное здание за два года, в новой школе также имеются 25-метровый бассейн и спортивный зал, высокотехнологичные лаборатории, кабинеты физики и химии с новейшим оборудованием, кабинеты-кванториумы с зонами 3D-типирования и робототехники, виар-очки, спортивное снаряжение, медиа зона и пространство для чтения."Конечно, я ожидала увидеть хорошую качественную школу, потому что государство сейчас этому уделяет внимание, чтобы образование было качественное, чтобы ребята могли использовать все возможности, чтобы получать глубокие знания. Потом эти знания ребята смогут применять на практике, потому то жизнь сейчас заставляет нас учиться постоянно, а не только в школе, а во-вторых, для сегодняшних времен технологии – это самое главное, – сказала на презентации школы заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.По данным властей, первая в муниципалитете школа, возведенная по концессионному соглашению, обошлась бюджету округа и района в 1,9 миллиардов рублей. Вторая школа по аналогичному проекту, также строящаяся по концессии, в скором времени будет открыта в поселке Солнечный.
https://ria.ru/20220902/shkoly-1814023546.html
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общество, сургутский район, госдума рф, солнечный
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Общество, Сургутский район, Госдума РФ, Солнечный
14:38 02.09.2022
 
В Сургутском районе Югры открыли новую школу

Депутат Ануфриева и губернатор Югры Комарова открыли новую школу в Сургутском районе ХМАО

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВид на город Ханты-Мансийск
Вид на город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Вид на город Ханты-Мансийск. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен – РИА Новости. Новая школа с безбарьерной средой, на строительство которой было потрачено почти 2 миллиарда рублей, открылась в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в приемке объекта приняли участие депутат Госдумы РФ Ольга Ануфриева и глава региона Наталья Комарова, сообщает пресс-служба райадминистрации.
"Эта школа – первая в Сургутском районе, построенная по концессионному соглашению. Вторая будет в Солнечном, скоро планируется открытие. Школа современная, на 1100 мест. Оборудована по последнему слову техники. Здесь прекрасные условия не только для учебы, творческого развития, досуга, занятий спортом. Есть студия дизайна, телецентр, библиотека, кванториум, бассейн, зал хореографии. Я таких школ еще не видел. Очень рад за учеников Нижнесортымского", - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, слова которого приводятся в сообщении.
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По его словам, построили четырехэтажное здание за два года, в новой школе также имеются 25-метровый бассейн и спортивный зал, высокотехнологичные лаборатории, кабинеты физики и химии с новейшим оборудованием, кабинеты-кванториумы с зонами 3D-типирования и робототехники, виар-очки, спортивное снаряжение, медиа зона и пространство для чтения.
"Конечно, я ожидала увидеть хорошую качественную школу, потому что государство сейчас этому уделяет внимание, чтобы образование было качественное, чтобы ребята могли использовать все возможности, чтобы получать глубокие знания. Потом эти знания ребята смогут применять на практике, потому то жизнь сейчас заставляет нас учиться постоянно, а не только в школе, а во-вторых, для сегодняшних времен технологии – это самое главное, – сказала на презентации школы заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.
По данным властей, первая в муниципалитете школа, возведенная по концессионному соглашению, обошлась бюджету округа и района в 1,9 миллиардов рублей. Вторая школа по аналогичному проекту, также строящаяся по концессии, в скором времени будет открыта в поселке Солнечный.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоСургутский районГосдума РФСолнечный
 
 
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