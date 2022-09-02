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Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов

Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов - РИА Новости, 02.09.2022

Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов

Пограничники Финляндии задержали и депортировали из Шенгенской зоны гражданина России за подделку документов, наложив четырехлетний запрет на въезд в ЕС,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:16

2022-09-02T11:16

2022-09-02T11:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен — РИА Новости. Пограничники Финляндии задержали и депортировали из Шенгенской зоны гражданина России за подделку документов, наложив четырехлетний запрет на въезд в ЕС, сообщили финские власти."Экспертиза документов показала, что 12 штампов можно считать фальшивыми. В действительности мужчина находился в Шенгенской зоне в течение 159 дней за последние шесть месяцев, превысив разрешенный срок пребывания на 69 дней. В ходе допроса он признался в совершении предполагаемых преступлений", — рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что виза позволяет пребывать в ЕС 90 дней в течение полугода.Инцидент произошел 28 августа. Россиянин выезжал из ЕС в Россию, предъявив паспорт с многократной визой Франции. Штампы в его паспорте вызвали подозрение пограничников.В окружном суде региона Кюменлааксо мужчине были предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении прав иностранцев. Иммиграционная служба депортировала путешественника в Россию и наложила четырехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону, уточнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, шенгенская зона, евросоюз, финляндия, новости - туризм, туризм