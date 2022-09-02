https://ria.ru/20220902/shengenskayazona-1813929911.html
Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов
Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов - РИА Новости, 02.09.2022
Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов
Пограничники Финляндии задержали и депортировали из Шенгенской зоны гражданина России за подделку документов, наложив четырехлетний запрет на въезд в ЕС,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:16
2022-09-02T11:16
2022-09-02T11:16
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен — РИА Новости. Пограничники Финляндии задержали и депортировали из Шенгенской зоны гражданина России за подделку документов, наложив четырехлетний запрет на въезд в ЕС, сообщили финские власти."Экспертиза документов показала, что 12 штампов можно считать фальшивыми. В действительности мужчина находился в Шенгенской зоне в течение 159 дней за последние шесть месяцев, превысив разрешенный срок пребывания на 69 дней. В ходе допроса он признался в совершении предполагаемых преступлений", — рассказали в пресс-службе. Там напомнили, что виза позволяет пребывать в ЕС 90 дней в течение полугода.Инцидент произошел 28 августа. Россиянин выезжал из ЕС в Россию, предъявив паспорт с многократной визой Франции. Штампы в его паспорте вызвали подозрение пограничников.В окружном суде региона Кюменлааксо мужчине были предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении прав иностранцев. Иммиграционная служба депортировала путешественника в Россию и наложила четырехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону, уточнили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, шенгенская зона, евросоюз, финляндия, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Шенгенская зона, Евросоюз, Финляндия, Новости - Туризм, Туризм
Россиянина депортировали из Шенгенской зоны за подделку документов
Финские пограничники депортировали россиянина из Шенгенской зоны за подделку документов
ХЕЛЬСИНКИ, 2 сен — РИА Новости. Пограничники Финляндии задержали и депортировали из Шенгенской зоны гражданина России за подделку документов, наложив четырехлетний запрет на въезд в ЕС, сообщили финские власти.
"Экспертиза документов показала, что 12 штампов можно считать фальшивыми. В действительности мужчина находился в Шенгенской зоне в течение 159 дней за последние шесть месяцев, превысив разрешенный срок пребывания на 69 дней. В ходе допроса он признался в совершении предполагаемых преступлений", — рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что виза позволяет пребывать в ЕС 90 дней в течение полугода.
Инцидент произошел 28 августа. Россиянин выезжал из ЕС в Россию, предъявив паспорт с многократной визой Франции. Штампы в его паспорте вызвали подозрение пограничников.
В окружном суде региона Кюменлааксо мужчине были предъявлены обвинения в подделке документов и нарушении прав иностранцев. Иммиграционная служба депортировала путешественника в Россию и наложила четырехлетний запрет на въезд в Шенгенскую зону, уточнили в пресс-службе.