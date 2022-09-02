https://ria.ru/20220902/shakhta-1814112747.html

В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько

В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько - РИА Новости, 02.09.2022

В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько

Шахта имени А.Ф. Засядько в ДНР обесточена в результате боевых действий, под землей по меньшей мере 21 человек, сообщает минугля республики. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:23

2022-09-02T18:23

2022-09-02T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Шахта имени А.Ф. Засядько в ДНР обесточена в результате боевых действий, под землей по меньшей мере 21 человек, сообщает минугля республики.Ранее сообщалось, что четыре шахты остались без напряжения из-за обстрела украинскими войсками Донецка."В 16.30 также в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации под землей находится 21 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220829/ugol-1812826064.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика