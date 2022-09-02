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В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/shakhta-1814112747.html
В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько
В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько - РИА Новости, 02.09.2022
В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько
Шахта имени А.Ф. Засядько в ДНР обесточена в результате боевых действий, под землей по меньшей мере 21 человек, сообщает минугля республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:23
2022-09-02T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Шахта имени А.Ф. Засядько в ДНР обесточена в результате боевых действий, под землей по меньшей мере 21 человек, сообщает минугля республики.Ранее сообщалось, что четыре шахты остались без напряжения из-за обстрела украинскими войсками Донецка."В 16.30 также в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации под землей находится 21 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
18:23 02.09.2022
 
В ДНР в результате боев оказалась обесточена шахта имени Засядько

В ДНР Шахта имени Засядько обесточена из-за боевых действий, под землей 21 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники Гайского горно-обогатительного комбината
Сотрудники Гайского горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники Гайского горно-обогатительного комбината. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Шахта имени А.Ф. Засядько в ДНР обесточена в результате боевых действий, под землей по меньшей мере 21 человек, сообщает минугля республики.
Ранее сообщалось, что четыре шахты остались без напряжения из-за обстрела украинскими войсками Донецка.
"В 16.30 также в результате боевых действий обесточена донецкая шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации под землей находится 21 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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