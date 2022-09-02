https://ria.ru/20220902/sessiya-1814086579.html
Посол Индонезии в России открыл очередную сессию SputnikPro
Посол Индонезии в России открыл очередную сессию SputnikPro - РИА Новости, 02.09.2022
Посол Индонезии в России открыл очередную сессию SputnikPro
Очередную онлайн-сессию просветительского проекта SputnikPro открыл Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Жозе Тавареш. Лекция состоялась в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:08
2022-09-02T17:08
2022-09-02T17:08
индонезия
россия
sputnik
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.Очередную онлайн-сессию просветительского проекта SputnikPro открыл Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Жозе Тавареш. Лекция состоялась в пятницу для Университета национального развития "Ветеран" в индонезийской Джокьякарте. Перед тремястами студентами факультета социальных и гуманитарных наук также выступил глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков, рассказав об устройстве глобального медиарынка в цифровую эпоху и особенностях работы с международной аудиторией."Мастер-класс международного информационного агентства и радио Sputnik для студентов индонезийского Университета национального развития “Ветеран” стал очень своевременным и полезным", - отметил Жозе Тавареш. В своем видеообращении к участникам проекта он также добавил: "Надеюсь, мастер-класс от практиков Sputnik поможет студентам в их дальнейшей учебе и исследованиях"."Мы рады мастер-классу агентства Sputnik. Мероприятие прекрасное. Мои студенты полны энтузиазма. У них осталось много тем для размышления после мероприятия", – заявила в свою очередь декан факультета социальных и гуманитарных наук джокьякартского Университета национального развития "Ветеран" Мачия Астути Деви.Университет национального развития "Ветеран" – крупный частный вуз в Специальном регионе Джокьякарта. В университете открыты факультеты социальных и политических наук, минеральной технологии, экономики и бизнеса, промышленной инженерии и сельского хозяйства.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220823/malkevich-1811683479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, sputnik
Индонезия, Россия, Sputnik
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.Очередную онлайн-сессию просветительского проекта SputnikPro открыл Чрезвычайный и полномочный посол Индонезии в России Жозе Тавареш. Лекция состоялась в пятницу для Университета национального развития "Ветеран" в индонезийской Джокьякарте. Перед тремястами студентами факультета социальных и гуманитарных наук также выступил глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков, рассказав об устройстве глобального медиарынка в цифровую эпоху и особенностях работы с международной аудиторией.
"Мастер-класс международного информационного агентства и радио Sputnik
для студентов индонезийского Университета национального развития “Ветеран” стал очень своевременным и полезным", - отметил Жозе Тавареш. В своем видеообращении к участникам проекта он также добавил: "Надеюсь, мастер-класс от практиков Sputnik поможет студентам в их дальнейшей учебе и исследованиях".
"Мы рады мастер-классу агентства Sputnik. Мероприятие прекрасное. Мои студенты полны энтузиазма. У них осталось много тем для размышления после мероприятия", – заявила в свою очередь декан факультета социальных и гуманитарных наук джокьякартского Университета национального развития "Ветеран" Мачия Астути Деви.
Университет национального развития "Ветеран" – крупный частный вуз в Специальном регионе Джокьякарта. В университете открыты факультеты социальных и политических наук, минеральной технологии, экономики и бизнеса, промышленной инженерии и сельского хозяйства.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik
– международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве
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