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Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки" - РИА Новости, 02.09.2022
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Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки"
Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки" - РИА Новости, 02.09.2022
Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки"
Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки" Sberbank (Switzerland) AG: мажоритарным акционером станет швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:37
2022-09-02T19:37
сбербанк россии
экономика
швейцария
в мире
россия
анатолий попов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки" Sberbank (Switzerland) AG: мажоритарным акционером станет швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, а миноритарным - партнер-основатель международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен Линч, сообщил крупнейший российский банк."Сбербанк закрыл сделку по продаже "Сбербанк Швейцария" швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, которая станет новым мажоритарным акционером. Организатор сделки - партнер-основатель международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен П. Линч - станет миноритарным акционером банка", - сказано в сообщении.Отмечается, что для реализации сделки сторонами было получено согласование соответствующих регуляторов и уполномоченных органов, "Сбербанк Швейцария" будет работать под новым наименованием TradeXBank AG и продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования."Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, мы приняли решение продать 100% акций своего дочернего банка в Швейцарии новым инвесторам - m3 Groupe Holding SA и "Монте Валле. Партнеры". Мы надеемся, что новые инвесторы продолжат развивать успешный бизнес банка в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами в интересах всех сторон, включая сотрудников, клиентов и партнеров в регионе", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.Он также выразил "благодарность всей команде банка, которая в это непростое время эффективно поддерживала работоспособность банка и выполнила все обязательства перед клиентами"."Сбербанк Швейцария" - косвенная дочерняя компания Сбербанка России, напрямую не связана со Sberbank Europe AG. Она специализируется на финансировании торговли сырьевыми товарами и обслуживает около 70 коммерческих клиентов (без частных клиентов).
https://ria.ru/20220902/sberbank-1813996786.html
https://ria.ru/20220823/aktsii-1811517623.html
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сбербанк россии, экономика, швейцария, в мире, россия, анатолий попов
Сбербанк России, Экономика, Швейцария, В мире, Россия, Анатолий Попов
19:37 02.09.2022
 
Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки"

Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки" группе m3 Groupe Holding SA

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкОфис Сбербанка в Москве
Офис Сбербанка в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сбербанк закрыл сделку по продаже швейцарской "дочки" Sberbank (Switzerland) AG: мажоритарным акционером станет швейцарская инвестиционная группа m3 Groupe Holding SA, а миноритарным - партнер-основатель международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен Линч, сообщил крупнейший российский банк.
"Сбербанк закрыл сделку по продаже "Сбербанк Швейцария" швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA, которая станет новым мажоритарным акционером. Организатор сделки - партнер-основатель международной инвестиционной компании "Монте Валле. Партнеры" Стивен П. Линч - станет миноритарным акционером банка", - сказано в сообщении.
Логотип Сбербанка на офисе в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 13:18
Сбербанк закрыл сделку по продаже дочернего банка в Казахстане
Отмечается, что для реализации сделки сторонами было получено согласование соответствующих регуляторов и уполномоченных органов, "Сбербанк Швейцария" будет работать под новым наименованием TradeXBank AG и продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования.
"Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, мы приняли решение продать 100% акций своего дочернего банка в Швейцарии новым инвесторам - m3 Groupe Holding SA и "Монте Валле. Партнеры". Мы надеемся, что новые инвесторы продолжат развивать успешный бизнес банка в сфере финансирования торговли сырьевыми товарами в интересах всех сторон, включая сотрудников, клиентов и партнеров в регионе", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Он также выразил "благодарность всей команде банка, которая в это непростое время эффективно поддерживала работоспособность банка и выполнила все обязательства перед клиентами".
"Сбербанк Швейцария" - косвенная дочерняя компания Сбербанка России, напрямую не связана со Sberbank Europe AG. Она специализируется на финансировании торговли сырьевыми товарами и обслуживает около 70 коммерческих клиентов (без частных клиентов).
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 12:25
Акции Сбербанка росли до трех процентов после новостей о выходе VK из их СП
 
Сбербанк РоссииЭкономикаШвейцарияВ миреРоссияАнатолий Попов
 
 
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