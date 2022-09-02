https://ria.ru/20220902/saratov-1814152688.html

В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года

В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года - РИА Новости, 02.09.2022

В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года

Саратовская область до конца этого года введет в эксплуатацию 50 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:55

2022-09-02T21:55

2022-09-02T21:55

экономика

роман бусаргин

саратовская область

саратов

нацпроекты

дмитрий чернышенко

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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Саратовская область до конца этого года введет в эксплуатацию 50 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По уровню исполнения нацпроектов также хорошие результаты. В этом году 57 миллиардов рублей было освоено (регионом), что примерно на 6,5 миллиарда больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в регионе сегодня почти вдвое увеличены объемы дорожных работ, активно ведется строительство школ, поликлиник. До конца года 50 объектов будет введено в эксплуатацию", - цитирует слова Чернышенко его аппарат.Вице-премьер в пятницу в Саратове провел совещание по социально-экономическому развитию региона."Командой (врио губернатора) Романа Бусаргина ведется активная работа, результат которой виден. Своевременно был организован штаб по устойчивости экономики в ситуации кризисных ограничений. Все меры федеральной поддержки в области используются. По итогам полугодия в регионе на треть вырос объем строительных работ, он составил 136 процентов. По темпам роста Саратовская область вторая в Приволжском федеральном округе и одиннадцатая - в России", - сказал он.По словам Чернышенко, в регионе сформирован план первоочередных действий, который ориентирован на принимаемые федеральные меры, а все вопросы, касающиеся деятельности бизнеса, логистики, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности на областном штабе оперативно решаются.

https://ria.ru/20220902/rybalka-1814126423.html

https://ria.ru/20220823/saratov-1811467362.html

саратовская область

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экономика, роман бусаргин, саратовская область, саратов, нацпроекты, дмитрий чернышенко