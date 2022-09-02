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В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года - РИА Новости, 02.09.2022
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В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года
В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года - РИА Новости, 02.09.2022
В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года
Саратовская область до конца этого года введет в эксплуатацию 50 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:55
2022-09-02T21:55
экономика
роман бусаргин
саратовская область
саратов
нацпроекты
дмитрий чернышенко
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Саратовская область до конца этого года введет в эксплуатацию 50 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По уровню исполнения нацпроектов также хорошие результаты. В этом году 57 миллиардов рублей было освоено (регионом), что примерно на 6,5 миллиарда больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в регионе сегодня почти вдвое увеличены объемы дорожных работ, активно ведется строительство школ, поликлиник. До конца года 50 объектов будет введено в эксплуатацию", - цитирует слова Чернышенко его аппарат.Вице-премьер в пятницу в Саратове провел совещание по социально-экономическому развитию региона."Командой (врио губернатора) Романа Бусаргина ведется активная работа, результат которой виден. Своевременно был организован штаб по устойчивости экономики в ситуации кризисных ограничений. Все меры федеральной поддержки в области используются. По итогам полугодия в регионе на треть вырос объем строительных работ, он составил 136 процентов. По темпам роста Саратовская область вторая в Приволжском федеральном округе и одиннадцатая - в России", - сказал он.По словам Чернышенко, в регионе сформирован план первоочередных действий, который ориентирован на принимаемые федеральные меры, а все вопросы, касающиеся деятельности бизнеса, логистики, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности на областном штабе оперативно решаются.
https://ria.ru/20220902/rybalka-1814126423.html
https://ria.ru/20220823/saratov-1811467362.html
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экономика, роман бусаргин, саратовская область, саратов, нацпроекты, дмитрий чернышенко
Экономика, Роман Бусаргин, Саратовская область, Саратов, Нацпроекты, Дмитрий Чернышенко
21:55 02.09.2022
 
В Саратовской области построят 50 объектов по нацпроектам до конца года

Чернышенко: Саратовская область до конца года построит 50 объектов по нацпроектам

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкРабочий на строительстве
Рабочий на строительстве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Рабочий на строительстве. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 сен - РИА Новости. Саратовская область до конца этого года введет в эксплуатацию 50 социально-значимых объектов в рамках национальных проектов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По уровню исполнения нацпроектов также хорошие результаты. В этом году 57 миллиардов рублей было освоено (регионом), что примерно на 6,5 миллиарда больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в регионе сегодня почти вдвое увеличены объемы дорожных работ, активно ведется строительство школ, поликлиник. До конца года 50 объектов будет введено в эксплуатацию", - цитирует слова Чернышенко его аппарат.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:28
Чернышенко заявил, что хочет поехать в Саратовскую область на рыбалку
Вице-премьер в пятницу в Саратове провел совещание по социально-экономическому развитию региона.
"Командой (врио губернатора) Романа Бусаргина ведется активная работа, результат которой виден. Своевременно был организован штаб по устойчивости экономики в ситуации кризисных ограничений. Все меры федеральной поддержки в области используются. По итогам полугодия в регионе на треть вырос объем строительных работ, он составил 136 процентов. По темпам роста Саратовская область вторая в Приволжском федеральном округе и одиннадцатая - в России", - сказал он.
По словам Чернышенко, в регионе сформирован план первоочередных действий, который ориентирован на принимаемые федеральные меры, а все вопросы, касающиеся деятельности бизнеса, логистики, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности на областном штабе оперативно решаются.
Город Саратов - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Глава Саратова уходит в отставку из-за участия в выборах в облдуму
 
ЭкономикаРоман БусаргинСаратовская областьСаратовНацпроектыДмитрий Чернышенко
 
 
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