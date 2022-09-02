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Антироссийские санкции привели к кризису в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2022
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Антироссийские санкции привели к кризису в Европе, заявил Песков
Антироссийские санкции привели к кризису в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2022
Антироссийские санкции привели к кризису в Европе, заявил Песков
Энергетические рынки лихорадит, в основном в Европе, антироссийские меры привели к кризису, и решение G7 о потолке цен на нефть приведет к существенной... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:25
2022-09-02T14:42
дмитрий песков
экономика
европа
россия
сша
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Энергетические рынки лихорадит, в основном в Европе, антироссийские меры привели к кризису, и решение G7 о потолке цен на нефть приведет к существенной дестабилизации рынка, но есть альтернативные сценарии развития ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису. Привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги, сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, как будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", - сказал Песков журналистам.На вопрос не опасается ли Россия, что решение о потолке цен негативно скажется на собственном рынке ресурсов, Песков заявил, что в настоящее время просчитываются различные варианты. "Мы просчитываем все варианты. Существуют альтернативные сценарии развития ситуации. Можно с уверенностью говорить об одном - принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков", - добавил он.Министры финансов стран G7 в пятницу намерены обсудить инициативу введения потолка цен на российскую нефть. Сообщил об этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он добавил, что США уже предприняли "решительные действия по запрету (импорта - ред.) российской нефти и союзники США также объявили о планах по сокращению собственного импорта" российских энергоносителей.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что ЕК считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке Евросоюза.
https://ria.ru/20220902/potok-1813941998.html
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дмитрий песков, экономика, европа, россия, сша, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Дмитрий Песков, Экономика, Европа, Россия, США, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
13:25 02.09.2022 (обновлено: 14:42 02.09.2022)
 
Антироссийские санкции привели к кризису в Европе, заявил Песков

Песков: энергетические рынки в Европе лихорадит, антироссийские меры привели к кризису

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Энергетические рынки лихорадит, в основном в Европе, антироссийские меры привели к кризису, и решение G7 о потолке цен на нефть приведет к существенной дестабилизации рынка, но есть альтернативные сценарии развития ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису. Привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги, сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют. Вот посмотрим, как будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений", - сказал Песков журналистам.
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На вопрос не опасается ли Россия, что решение о потолке цен негативно скажется на собственном рынке ресурсов, Песков заявил, что в настоящее время просчитываются различные варианты. "Мы просчитываем все варианты. Существуют альтернативные сценарии развития ситуации. Можно с уверенностью говорить об одном - принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков", - добавил он.
Министры финансов стран G7 в пятницу намерены обсудить инициативу введения потолка цен на российскую нефть. Сообщил об этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Он добавил, что США уже предприняли "решительные действия по запрету (импорта - ред.) российской нефти и союзники США также объявили о планах по сокращению собственного импорта" российских энергоносителей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что ЕК считает необходимым сделать так, чтобы цены на газ не имели доминирующего влияния на цену электричества на рынке Евросоюза.
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