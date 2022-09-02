https://ria.ru/20220902/rubl-1813877706.html

Раскрыты условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

Раскрыты условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей - РИА Новости, 02.09.2022

Раскрыты условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

В случае значительного увеличения объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными есть все шансы, что уже к концу... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T01:15

2022-09-02T01:15

2022-09-02T01:15

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В случае значительного увеличения объема выкупа валюты государством по новому бюджетному правилу в сравнении с допандемийными есть все шансы, что уже к концу текущего года за доллар будут давать 80 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.По данным СМИ, Россия рассматривает покупку в юанях и прочих дружественных валютах в этом году на 70 млрд долларов. Если покупки начнутся в конце сентября, в месяц придется приобретать по 23 млрд долларов. Это весьма значимая сумма для валютного рынка, добавил собеседник агентства.До 2020 года предполагалось, что бюджетное правило ослабляет нацвалюту примерно на 10 рублей за доллар. Если объемы выкупа будут больше ожидаемых, курс 80 рублей за доллар мы можем увидеть уже к концу этого года, подытожил Миронюк.

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экономика, россия, urals, brent, евгений миронюк, бкс мир инвестиций, рубль, доллар, юань