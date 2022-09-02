https://ria.ru/20220902/rets-1814093118.html

РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре"

РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре" - РИА Новости, 02.09.2022

РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре"

Российские компании смогут получать компенсацию за сертификацию продукции АПК в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", соответствующее... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:25

2022-09-02T17:25

2022-09-02T17:25

российский экспортный центр (рэц)

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские компании смогут получать компенсацию за сертификацию продукции АПК в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин."Государственная поддержка сертификации продукции АПК теперь доступна в личном кабинете на цифровой платформе "Мой экспорт". Это функция, которая делает процесс получения компенсации проще и помогает сократить клиентский путь экспортера. Таким образом, сделан еще один шаг к тому, чтобы этот личный кабинет стал универсальным инструментом для получения всего спектра услуг, связанных с ВЭД: от аналитики и справочной информации до получения средств господдержки и финансирования", - говорит генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Российские экспортеры могут компенсировать до 90% затрат на получение сертификатов, которые подтверждают соответствие их продукции требованиям той или иной страны. Компенсацию можно получить на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках; на проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий; на транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов; на оценку соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом контракте поставки продукции АПК на внешние рынки, в том числе при проведении добровольной сертификации для получения сертификатов "халяль" и "кошер".

https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, михаил мишустин