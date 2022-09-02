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РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре" - РИА Новости, 02.09.2022
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РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре"
РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре" - РИА Новости, 02.09.2022
РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре"
Российские компании смогут получать компенсацию за сертификацию продукции АПК в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", соответствующее... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:25
2022-09-02T17:25
российский экспортный центр (рэц)
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские компании смогут получать компенсацию за сертификацию продукции АПК в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин."Государственная поддержка сертификации продукции АПК теперь доступна в личном кабинете на цифровой платформе "Мой экспорт". Это функция, которая делает процесс получения компенсации проще и помогает сократить клиентский путь экспортера. Таким образом, сделан еще один шаг к тому, чтобы этот личный кабинет стал универсальным инструментом для получения всего спектра услуг, связанных с ВЭД: от аналитики и справочной информации до получения средств господдержки и финансирования", - говорит генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Российские экспортеры могут компенсировать до 90% затрат на получение сертификатов, которые подтверждают соответствие их продукции требованиям той или иной страны. Компенсацию можно получить на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках; на проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий; на транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов; на оценку соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом контракте поставки продукции АПК на внешние рынки, в том числе при проведении добровольной сертификации для получения сертификатов "халяль" и "кошер".
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российский экспортный центр (рэц), россия, михаил мишустин
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Михаил Мишустин
17:25 02.09.2022
 

РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские компании смогут получать компенсацию за сертификацию продукции АПК в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Государственная поддержка сертификации продукции АПК теперь доступна в личном кабинете на цифровой платформе "Мой экспорт". Это функция, которая делает процесс получения компенсации проще и помогает сократить клиентский путь экспортера. Таким образом, сделан еще один шаг к тому, чтобы этот личный кабинет стал универсальным инструментом для получения всего спектра услуг, связанных с ВЭД: от аналитики и справочной информации до получения средств господдержки и финансирования", - говорит генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:59
РЭЦ: два новых сервиса для поставщиков появились на платформе "Мой экспорт"
Российские экспортеры могут компенсировать до 90% затрат на получение сертификатов, которые подтверждают соответствие их продукции требованиям той или иной страны. Компенсацию можно получить на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках; на проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий; на транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов; на оценку соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом контракте поставки продукции АПК на внешние рынки, в том числе при проведении добровольной сертификации для получения сертификатов "халяль" и "кошер".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияМихаил Мишустин
 
 
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