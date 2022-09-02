РЭЦ: господдержка на сертификацию продукции АПК будет теперь в "цифре"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Российские компании смогут получать компенсацию за сертификацию продукции АПК в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт", соответствующее постановление подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Государственная поддержка сертификации продукции АПК теперь доступна в личном кабинете на цифровой платформе "Мой экспорт". Это функция, которая делает процесс получения компенсации проще и помогает сократить клиентский путь экспортера. Таким образом, сделан еще один шаг к тому, чтобы этот личный кабинет стал универсальным инструментом для получения всего спектра услуг, связанных с ВЭД: от аналитики и справочной информации до получения средств господдержки и финансирования", - говорит генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Российские экспортеры могут компенсировать до 90% затрат на получение сертификатов, которые подтверждают соответствие их продукции требованиям той или иной страны. Компенсацию можно получить на оценку соответствия продукции АПК требованиям, предъявляемым на внешних рынках; на проведение ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мероприятий; на транспортировку, хранение, испытания и утилизацию испытательных образцов; на оценку соответствия продукции требованиям, содержащимся во внешнеторговом контракте поставки продукции АПК на внешние рынки, в том числе при проведении добровольной сертификации для получения сертификатов "халяль" и "кошер".