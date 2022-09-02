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РЭЦ: лучших "Экспортеров года" назвали в Приволжском федеральном округе

РЭЦ: лучших "Экспортеров года" назвали в Приволжском федеральном округе - РИА Новости, 02.09.2022

РЭЦ: лучших "Экспортеров года" назвали в Приволжском федеральном округе

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе, сообщает Российский... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:27

2022-09-02T13:27

2022-09-02T13:27

россия

российский экспортный центр (рэц)

экономика

василий осьмаков

вероника никишина

дмитрий махонин

пермский край

самарская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Центров поддержки экспорта, РЭЦ и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."Экспорт Приволжья ассоциируется, прежде всего, с химической продукцией, в том числе жизненно необходимыми во многих странах удобрениями, и с машиностроением. Здесь работают такие гиганты, как "Уралкалий", КАМАЗ, ГАЗ - это бренды, известные всему миру. Но всякий раз премия "Экспортер года" показывает новые имена", - отметил первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.По его словам, несырьевой неэнергетический экспорт Приволжья сильно диверсифицирован: это нефтемашиностроение и мебель, углекислотное оборудование и оборудование для салонов красоты, ткацкие станки и настольные головоломки."Пример предприятий округа показывает, что меры государственной поддержки экспорта работают эффективно: во внешнеэкономическую деятельность включаются все новые производители и практически любая продукция, сделанная на достойном уровне качества, находит покупателей не только в нашей стране, но и за рубежом. Поздравляя победителей, хочу обратить внимание всех представителей сектора реальной экономики - экспортный потенциал есть очень и очень у многих, и его можно и нужно реализовывать", - заключил Осьмаков.Явным лидером округа по количеству призеров среди экспортеров стал Пермский край (11 компаний, четыре первых места), а вот по количеству первых мест лидирует Самарская область, экспортеры которой заняли верхушку пьедестала в пяти номинациях."Развитие несырьевого неэнергетического экспорта по-прежнему остается одним из главных направлений нашей работы. Только сейчас эта задача усложнилась: наши компании должны за короткое время изменить структуру экспорта и перестроить географию логистических маршрутов. И на этом фоне особенно важно то, что и правительство Пермского края, и федеральные министерства, ведомства, и Российский экспортный центр дают понять: региональные экспортеры не останутся без поддержки, их работа важна и нужна. В любой момент можно обратиться за господдержкой и получить ее. Поздравляю победителей и призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" и надеюсь увидеть компании Прикамья с списке лучших экспортеров страны!", - сказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.ПромышленностьВ номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в малом и среднем предпринимательстве первое место присудили ООО "ВЭЛТ" (Самарская область), производящему развивающие пазлы, декоративные объемные карты из дерева и акрила, головоломки и другие изделия. На втором месте - ООО "Русшпала" (Оренбургская область), которе делает пропитанные деревянные шпалы, опоры ЛЭП, колья для виноградников и сельхозназначения, пиломатериалы для строительства.На третьем месте - ООО "Форт-Телеком" (Пермский край) - российская компания-разработчик электроники, систем безопасности и программного обеспечения.У крупного бизнеса в этой же номинации победило ООО "СВЕЗА Уральский" (Пермский край), производящее березовую фанеру и ДСП. Второе место заняло АО "Новомет-Пермь" (Пермский край) - один из крупнейших международных холдингов в России, который занимается производством нефтепогружного оборудования, в том числе систем поддержания пластового давления. На третьем месте - ПАО "Уралкалий" (Пермский край), являющийся одним из ведущих мировых производителей и экспортеров хлористого калия.Экспортером года в сфере машиностроения у малого бизнеса стало ООО "АвтоГазТранс" (Самарская область) - ведущий завод-изготовитель углекислотного оборудования в России и за рубежом. Вторым стало ООО "ВТФ "Текстильмаш" (Чувашская Республика) - единственное предприятие в России по производству ткацкого оборудования, которое присутствует на рынке более 50 лет. Третье место досталось ООО "Аэроника" (Оренбургская область), производящему оборудование для салонов красоты.Список победителей крупного бизнеса в этой номинации возглавило ООО "Группа ГАЗ" (Нижегородская область) - лидер в России по созданию транспорта для бизнеса, промышленности, пассажирских перевозок, образовательных и медицинских учреждений, коммунальных и пожарных служб, сельского хозяйства. Вторым пришел "КАМАЗ" (Республика Татарстан), входящий в топ-20 крупнейших производителей тяжелых грузовых автомобилей в мире, самый крупный производитель большегрузных автомобилей в России и СНГ. На третьем месте - ООО "Элкам" (Пермский край) - одно их крупнейших предприятий нефтяного машиностроения на территории России и СНГ с полным циклом производства штанговых глубинных насосов для добычи нефти.АПКПервое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" в малом и среднем бизнесе получило ООО "Агро-Рост Экспорт" (Республика Татарстан), которое экспортирует сельскохозяйственную продукцию, в том числе семена масличных, бобовых, зерновых культур, а также однолетних и многолетних трав. На втором месте - ООО "МЗК Восток" (Саратовская область). Специализируется на экспорте кукурузы и ячменя в страны ближнего и дальнего зарубежья. Третьим стало ООО "КОМПАК" (Удмуртская Республика), которое экспортирует рапсовое масло первого холодного отжима.Крупный бизнес в этой категории возглавило АО "Нижегородский масло-жировой комбинат" (Нижегородская область) - один из лидеров масложирового рынка России и СНГ, производит и экспортирует в том числе майонез и подсолнечное масло, соусы и маргарин. Вторым стало ООО "Волгатрейд" (Саратовская область) - компания занимается оптовой продажей нута, чечевицы, гороха и не только. На третьем месте - ООО "СмартГидроКомпани" (Пермский край), которое производит и экспортирует домашние проращиватели и семена для выращивания.Экспортером года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы) у малого бизнеса стало ООО "Услада" (Самарская область) - производитель вафель, печенья, зефира и другой кондитерской продукции. Следом за ним идет ООО "Эховорлд" (Нижегородская область), которое отправляет квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры, маринованные грибы в Австралию, Новую Зеландию и Сингапур. Третьим стало ООО "Радуга" (Пермский край) - производитель шоколадных конфет и десертов на основе мягкой карамели.Крупный бизнес в этой же номинации возглавило АО "Кондитерская фабрика "Пермская" (Пермский край), которое производит более 120 наименований кондитерских изделий.Услуги"Экспортер года в сфере услуг" в малом бизнесе - ООО "Компания Бизнес Партнер" (Оренбургская область), которое предоставляет услуги по сертификации, декларированию, организации доставки. На втором месте - ООО "Ирида" (Республика Башкортостан), которе экспортирует контент (телеканалы), а также оборудование для телекома (кабель-каналы, патч-корды, умные домофоны и так далее). На третьем - ООО "ИжАэроСервис" (Удмуртская Республика), оказывающее услуги по перевозке грузов по заявкам иностранных контрагентов, оформлению транзитных документов на территории третьих стран.Экспортером года в сфере услуг у крупного бизнеса стало АО "Атомстройэкспорт" (Нижегородская область), которое входит в госкорпорацию "Росатом" и занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, ремонтом машин и оборудования, ремонтом электронного и оптического оборудования, строительство жилых и нежилых зданий. На втором месте - ООО "ДжиДиСи Сервисез" (Республика Татарстан), которое занимается в том числе продажей, внедрением и поддержкой собственных программных продуктов, разработкой программного обеспечения на заказ. Третьи стал ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" (Самарская область), который оказывает медицинские услуги: диагностические исследования, лабораторные исследования, в том числе ультразвуковые, эндоскопическая диагностика, магнитно-резонансная томография.ТорговляТрейдером года в малом и среднем бизнесе стало ООО "ТД Семеновская роспись" (Нижегородская область), которое экспортирует матрешки и деревянные изделия. На втором месте - ООО "КМК" (Чувашская Республика), российская оптовая торговая компания, которая занимается, в частности, экспортом масличных культур. Третьим стало ООО "Мензола" (Удмуртская Республика), которое экспортирует мебель для кухни (столы, стулья), кронштейны для телевизоров и микроволновых печей, антивибрационные подставки для стиральных машин и не только.У крупного бизнеса трейдером года стало ООО "ПродЭкс" (Республика Татарстан), которое специализируется на экспорте продукции, выпускаемой под торговой маркой "Махеевъ" (майонез, кетчуп), приправы (горчица, хрен, аджика, маринады), джемы, топпинги, конфеты, снэки, печенье, десерты, шоколадные плитки. Вторым к финишу пришло ООО "1А" (Ульяновская область), которе занимается оптовой торговлей авиакомпонентами. Третье место заняло ООО "ТД "ТЭМ" (Республика Татарстан), которое входит в холдинг "ТЭМПО" и экспортирует в том числе стальные трубы и сваи.Прорывом года в малом бизнесе стало ООО "ВЭЛТ" (Самарская область), которое производит развивающие пазлы, декоративные объемные карты из дерева и акрила, головоломки и другие изделия. Второе место у ООО "АвтоГазТранс", третье - у ООО "Эховорлд".В номинации "Новая география" у крупного бизнеса победило ООО "СВЕЗА Уральский" (Пермский край). Второе место у ПАО "КАМАЗ" (Республика Татарстан), третье - ЗАО "Плайтерра" (Республика Мордовия), которое производит березовую фанеру.ПерсоналииЛучшей женщиной-экспортером в малом бизнесе стала Галина Суворова из ООО "ИжАэроСервис" (Удмуртская Республика). На втором месте Валерия Шишкина из ООО "Браво Лес" (Кировская область), которое экспортирует пиломатериалы. Третье место присуждено Татьяне Федирко, ИП Федирко Татьяна Сергеевна (Чувашская Республика), которая оказывает услуги по пошиву женской и детской одежды, а также различных текстильных изделий.У крупного бизнеса в этой категории победила Наталья Зенина из ООО "ПродЭкс".Лучшим молодым предпринимателем-экспортером в малом бизнесе стал Дмитрий Умрилов из ООО "ВДМ Групп" (Кировская область), которое производит RFID-идентификаторов различных форматов и выпуском собственных soft-решений.ESGНоминацию "Ответственный экспортер ESG" (МСП) возглавило ООО "ВЭЛТ" (Самарская область). Второе место за ООО "Южно-уральский весовой завод" (Республика Башкортостан) - крупнейшим в России производителем весов, в том числе для железнодорожного и автомобильного транспорта. Третье место У ООО "Форт-Телеком".В крупном бизнесе первое место в этой номинации присуждено ООО "СВЕЗА Уральский" (Пермский край). На втором месте - АО "Башкирская содовая компания" (Башкирия), являющееся одним из крупнейших химических комплексов страны, которое занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов. На третьем месте - ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер" (Самарская область).

https://ria.ru/20220830/servisy-1813096474.html

https://ria.ru/20220826/rets-1812326998.html

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Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), экономика, василий осьмаков, вероника никишина, дмитрий махонин, пермский край, самарская область, камаз (завод), снг, уралкалий