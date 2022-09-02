15:23 02.09.2022 (обновлено: 16:01 02.09.2022)
"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях
Пользователи Twitter предложили полякам вернуть бывшие немецкие земли в обмен на репарации
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немцев возмутило намерение Польши потребовать от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, которое ранее озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
Многие комментаторы в Twitter раскритиковали польское правительство за это предложение, так как Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году.
"Допустим. Но тогда верните все немецкие земли. И будем считать, что мы в расчете", — написал читатель.
"Ой, а это они посчитали уже без "арендной платы" за Силезию, Померанию и Западную Пруссию?" — сыронизировал другой.
"Без проблем, но не могли бы вы взамен, пожалуйста, вернуть нам Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию?" — заметил юзер.
"Хотите поболтать о репарациях? С огромным удовольствием: как насчет реституционных требований с моей стороны на домик бабушки и дедушки в Бреслау (ныне город Вроцлав. — Прим. ред.)?" — поинтересовался пользователь.
"Что ж, в таком случае придется недоплатить в бюджет Евросоюза", — констатировал другой.
"Был подписан договор, которые разрешил все эти вопросы. У поляков, вероятно, просто кончились денежки", — подчеркнул еще один комментатор.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
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