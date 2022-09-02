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"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях - РИА Новости, 02.09.2022
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"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях
"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях - РИА Новости, 02.09.2022
"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях
Немцев возмутило намерение Польши потребовать от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:23
2022-09-02T16:01
в мире
польша
германия
мид германии
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немцев возмутило намерение Польши потребовать от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, которое ранее озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.Многие комментаторы в Twitter раскритиковали польское правительство за это предложение, так как Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году."Допустим. Но тогда верните все немецкие земли. И будем считать, что мы в расчете", — написал читатель."Ой, а это они посчитали уже без "арендной платы" за Силезию, Померанию и Западную Пруссию?" — сыронизировал другой."Хотите поболтать о репарациях? С огромным удовольствием: как насчет реституционных требований с моей стороны на домик бабушки и дедушки в Бреслау (ныне город Вроцлав. — Прим. ред.)?" — поинтересовался пользователь."Что ж, в таком случае придется недоплатить в бюджет Евросоюза", — констатировал другой."Был подписан договор, которые разрешил все эти вопросы. У поляков, вероятно, просто кончились денежки", — подчеркнул еще один комментатор.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
https://ria.ru/20220901/lavrov-1813663363.html
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в мире, польша, германия, мид германии, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Польша, Германия, МИД Германии, Вторая мировая война (1939-1945)
15:23 02.09.2022 (обновлено: 16:01 02.09.2022)
 
"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях

Пользователи Twitter предложили полякам вернуть бывшие немецкие земли в обмен на репарации

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немцев возмутило намерение Польши потребовать от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, которое ранее озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.
Многие комментаторы в Twitter раскритиковали польское правительство за это предложение, так как Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году.
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"Допустим. Но тогда верните все немецкие земли. И будем считать, что мы в расчете", — написал читатель.
"Ой, а это они посчитали уже без "арендной платы" за Силезию, Померанию и Западную Пруссию?" — сыронизировал другой.

"Без проблем, но не могли бы вы взамен, пожалуйста, вернуть нам Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию?" — заметил юзер.

"Хотите поболтать о репарациях? С огромным удовольствием: как насчет реституционных требований с моей стороны на домик бабушки и дедушки в Бреслау (ныне город Вроцлав. — Прим. ред.)?" — поинтересовался пользователь.
"Что ж, в таком случае придется недоплатить в бюджет Евросоюза", — констатировал другой.
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"Был подписан договор, которые разрешил все эти вопросы. У поляков, вероятно, просто кончились денежки", — подчеркнул еще один комментатор.
В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.
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