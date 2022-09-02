https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html

"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях

"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях - РИА Новости, 02.09.2022

"Верните наши земли". Немцы предложили полякам решить вопрос о репарациях

Немцев возмутило намерение Польши потребовать от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны,... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:23

2022-09-02T15:23

2022-09-02T16:01

в мире

польша

германия

мид германии

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Немцев возмутило намерение Польши потребовать от Германии более триллиона долларов в качестве репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, которое ранее озвучил глава правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский.Многие комментаторы в Twitter раскритиковали польское правительство за это предложение, так как Варшава отказалась от дальнейших репараций в 1953 году."Допустим. Но тогда верните все немецкие земли. И будем считать, что мы в расчете", — написал читатель."Ой, а это они посчитали уже без "арендной платы" за Силезию, Померанию и Западную Пруссию?" — сыронизировал другой."Хотите поболтать о репарациях? С огромным удовольствием: как насчет реституционных требований с моей стороны на домик бабушки и дедушки в Бреслау (ныне город Вроцлав. — Прим. ред.)?" — поинтересовался пользователь."Что ж, в таком случае придется недоплатить в бюджет Евросоюза", — констатировал другой."Был подписан договор, которые разрешил все эти вопросы. У поляков, вероятно, просто кончились денежки", — подчеркнул еще один комментатор.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны, была создана специальная парламентская комиссия для подсчета суммы. В правительстве Германии заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.Представитель МИД ФРГ также подтвердил, что Берлин считает вопрос репараций закрытым. При этом Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну, добавил он.

https://ria.ru/20220901/lavrov-1813663363.html

https://ria.ru/20220831/sholts-1813534721.html

https://ria.ru/20220831/plan-1813586666.html

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, польша, германия, мид германии, вторая мировая война (1939-1945)