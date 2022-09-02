https://ria.ru/20220902/raskopki-1813950473.html

В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата

В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата - РИА Новости, 02.09.2022

В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата

Археологи обнаружили в районе села Бараний Бугор Астраханской области часть средневековой крепости, которая, как они полагают, поможет больше узнать о судьбе... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:36

2022-09-02T11:36

2022-09-02T11:36

астраханская область

россия

игорь бабушкин

камызякский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили в районе села Бараний Бугор Астраханской области часть средневековой крепости, которая, как они полагают, поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Астраханские археологи завершили раскопки в Камызякском районе у села Бараний Бугор. Более трех лет сотрудники Астраханского музея-заповедника пытаются найти в этих местах потерянную столицу Хазарского Каганата", - написал он в Telegram.По данным губернатора, ученые обнаружили тысячи уникальных артефактов, которые говорят о том, что исследуемая территория, действительно, является потерянным городом. "Также была найдена часть средневековой крепости длиной около 18 и шириной более 4 метров, которая поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата", - отметил Бабушкин.В настоящее время все находки объединены в "Семибугоринский археологический комплекс". "Мы подали заявку на включение объекта в реестр памятников федерального значения и поставили его на государственную охрану", - добавил он.Предполагается, что исследования продолжатся и в 2023 году. В планах ученых – установить степень повреждения и протяженность найденной крепости.Государство Хазарский каганат существовало в VII-X веках на территории Восточной Европы и современной России. Письменные источники указывают на столицу Хазарии город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги. На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата.

https://ria.ru/20220815/amulet-1809793687.html

https://ria.ru/20220815/altay-1809655290.html

астраханская область

россия

камызякский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

астраханская область, россия, игорь бабушкин, камызякский район