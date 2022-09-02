В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата
Археологи нашли в Астраханской области часть крепости времен Хазарского каганата
Раскопки у села Бараний Бугор
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили в районе села Бараний Бугор Астраханской области часть средневековой крепости, которая, как они полагают, поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Астраханские археологи завершили раскопки в Камызякском районе у села Бараний Бугор. Более трех лет сотрудники Астраханского музея-заповедника пытаются найти в этих местах потерянную столицу Хазарского Каганата", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, ученые обнаружили тысячи уникальных артефактов, которые говорят о том, что исследуемая территория, действительно, является потерянным городом. "Также была найдена часть средневековой крепости длиной около 18 и шириной более 4 метров, которая поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата", - отметил Бабушкин.
В настоящее время все находки объединены в "Семибугоринский археологический комплекс". "Мы подали заявку на включение объекта в реестр памятников федерального значения и поставили его на государственную охрану", - добавил он.
Предполагается, что исследования продолжатся и в 2023 году. В планах ученых – установить степень повреждения и протяженность найденной крепости.
Государство Хазарский каганат существовало в VII-X веках на территории Восточной Европы и современной России. Письменные источники указывают на столицу Хазарии город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги. На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата.
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