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В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата - РИА Новости, 02.09.2022
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В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата
В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата - РИА Новости, 02.09.2022
В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата
Археологи обнаружили в районе села Бараний Бугор Астраханской области часть средневековой крепости, которая, как они полагают, поможет больше узнать о судьбе... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:36
2022-09-02T11:36
астраханская область
россия
игорь бабушкин
камызякский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили в районе села Бараний Бугор Астраханской области часть средневековой крепости, которая, как они полагают, поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин."Астраханские археологи завершили раскопки в Камызякском районе у села Бараний Бугор. Более трех лет сотрудники Астраханского музея-заповедника пытаются найти в этих местах потерянную столицу Хазарского Каганата", - написал он в Telegram.По данным губернатора, ученые обнаружили тысячи уникальных артефактов, которые говорят о том, что исследуемая территория, действительно, является потерянным городом. "Также была найдена часть средневековой крепости длиной около 18 и шириной более 4 метров, которая поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата", - отметил Бабушкин.В настоящее время все находки объединены в "Семибугоринский археологический комплекс". "Мы подали заявку на включение объекта в реестр памятников федерального значения и поставили его на государственную охрану", - добавил он.Предполагается, что исследования продолжатся и в 2023 году. В планах ученых – установить степень повреждения и протяженность найденной крепости.Государство Хазарский каганат существовало в VII-X веках на территории Восточной Европы и современной России. Письменные источники указывают на столицу Хазарии город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги. На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата.
https://ria.ru/20220815/amulet-1809793687.html
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астраханская область, россия, игорь бабушкин, камызякский район
Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, Камызякский район
11:36 02.09.2022
 
В Астраханской области нашли часть крепости времен Хазарского каганата

Археологи нашли в Астраханской области часть крепости времен Хазарского каганата

© Фото : Telegram-канал Игоря БабушкинаРаскопки у села Бараний Бугор
Раскопки у села Бараний Бугор - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Telegram-канал Игоря Бабушкина
Раскопки у села Бараний Бугор
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сен - РИА Новости. Археологи обнаружили в районе села Бараний Бугор Астраханской области часть средневековой крепости, которая, как они полагают, поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"Астраханские археологи завершили раскопки в Камызякском районе у села Бараний Бугор. Более трех лет сотрудники Астраханского музея-заповедника пытаются найти в этих местах потерянную столицу Хазарского Каганата", - написал он в Telegram.
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По данным губернатора, ученые обнаружили тысячи уникальных артефактов, которые говорят о том, что исследуемая территория, действительно, является потерянным городом. "Также была найдена часть средневековой крепости длиной около 18 и шириной более 4 метров, которая поможет больше узнать о судьбе Хазарского каганата", - отметил Бабушкин.
В настоящее время все находки объединены в "Семибугоринский археологический комплекс". "Мы подали заявку на включение объекта в реестр памятников федерального значения и поставили его на государственную охрану", - добавил он.
Предполагается, что исследования продолжатся и в 2023 году. В планах ученых – установить степень повреждения и протяженность найденной крепости.
Государство Хазарский каганат существовало в VII-X веках на территории Восточной Европы и современной России. Письменные источники указывают на столицу Хазарии город Итиль, расположенный в нижней дельте Волги. На протяжении сотен лет археологические памятники в этом районе были неизвестны, в том числе точное расположение столицы Хазарского каганата.
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