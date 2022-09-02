Рейтинг@Mail.ru
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/pvo-1814084733.html
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО - РИА Новости, 02.09.2022
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала в Петровском районе Донецка, который также частично обесточен, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:04
2022-09-02T17:10
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
в мире
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8b6fdedf6fb0c2a02f1a15c3613509.jpg
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Петровском районе Донецка, который также частично обесточен, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Петровском районе сработала ПВО. Район также частично обесточен", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее власти ДНР уже сообщали, что Петровский район Донецка в пятницу неоднократно подвергался обстрелам. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, из-за обстрелов в пятницу пострадали пять жителей Петровского района.
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774107353_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3a5d988f5b66efc85aaeaf1fff5a5535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, жкх
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, В мире, ЖКХ
17:04 02.09.2022 (обновлено: 17:10 02.09.2022)
 
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО

Мэр Кулемзин: в Петровском районе Доненка сработала система ПВО, район частично обесточен

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Петровском районе Донецка, который также частично обесточен, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
Петровском районе сработала ПВО. Район также частично обесточен", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее власти ДНР уже сообщали, что Петровский район Донецка в пятницу неоднократно подвергался обстрелам. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, из-за обстрелов в пятницу пострадали пять жителей Петровского района.
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВ миреЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала