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В Петровском районе Донецка сработала система ПВО
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО - РИА Новости, 02.09.2022
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО
Система противовоздушной обороны сработала в Петровском районе Донецка, который также частично обесточен, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:04
2022-09-02T17:04
2022-09-02T17:10
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Петровском районе Донецка, который также частично обесточен, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Петровском районе сработала ПВО. Район также частично обесточен", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее власти ДНР уже сообщали, что Петровский район Донецка в пятницу неоднократно подвергался обстрелам. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, из-за обстрелов в пятницу пострадали пять жителей Петровского района.
петровский район
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Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, В мире, ЖКХ
17:04 02.09.2022 (обновлено: 17:10 02.09.2022)
В Петровском районе Донецка сработала система ПВО
Мэр Кулемзин: в Петровском районе Доненка сработала система ПВО, район частично обесточен