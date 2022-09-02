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В Петровском районе Донецка сработала система ПВО

В Петровском районе Донецка сработала система ПВО - РИА Новости, 02.09.2022

В Петровском районе Донецка сработала система ПВО

Система противовоздушной обороны сработала в Петровском районе Донецка, который также частично обесточен, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:04

2022-09-02T17:04

2022-09-02T17:10

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

в мире

жкх

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала в Петровском районе Донецка, который также частично обесточен, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В Петровском районе сработала ПВО. Район также частично обесточен", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее власти ДНР уже сообщали, что Петровский район Донецка в пятницу неоднократно подвергался обстрелам. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, из-за обстрелов в пятницу пострадали пять жителей Петровского района.

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, в мире, жкх