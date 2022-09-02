https://ria.ru/20220902/profobuchenie-1813932496.html

Луценко: три череповецких колледжа перешли на новую систему профобучения

Луценко: три череповецких колледжа перешли на новую систему профобучения - РИА Новости, 02.09.2022

Луценко: три череповецких колледжа перешли на новую систему профобучения

Сразу три колледжа Вологодской области начали работу в качестве образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет"; 1... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:53

2022-09-02T10:53

2022-09-02T10:53

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

череповец

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 2 сен - РИА Новости. Сразу три колледжа Вологодской области начали работу в качестве образовательно-производственных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет"; 1 сентября к учебе в них приступили более 500 студентов, сообщил глава Законодательного собрания региона Андрей Луценко."550 ребят в трёх череповецких колледжах приступили к учебе по новым программам и профессиям, в которых нуждаются наши промышленные предприятия. Это стало возможным благодаря победе Вологодской области в конкурсе Минпросвещения по трем отраслям: химия, металлургия и машиностроение, полученным грантам в размере 300 миллионов рублей, региональному бюджету, помощи компаний "Северсталь" и "Фосагро", - привели в пресс-службе регионального парламента слова Луценко, давшего старт работе кластеров.Всего на конкурс Минпросвещения заявилось 54 субъекта, предоставив 100 заявок. Из них были выбраны 70 победителей - образовательных организаций из 40 субъектов, реализующих программы среднего профессионального образования по 10 отраслям экономики. Луценко подчеркнул, что Вологодская область единственная из всех регионов смогла победить сразу в трёх отраслях.В результате в металлургическом, технологическом и химико-технологическом колледжах Череповца по последнему слову техники оборудовали 34 лаборатории и мастерские. Общая сумма вложений составляет 384,4 миллиона рублей.Так, в Череповецком химико-технологическом колледже для учащихся готовы восемь образовательно-производственных зон. Общий бюджет кластера - около 130 миллионов рублей. В проект вошли профессии, связанные с техобслуживанием и ремонтом промышленного оборудования и производства неорганических веществ, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220901/tekhnopark-1813813648.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

законодательное собрание вологодской области, череповец, андрей луценко