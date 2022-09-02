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Журналистов познакомили с проектами Союзного государства - РИА Новости, 02.09.2022
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Журналистов познакомили с проектами Союзного государства
Журналистов познакомили с проектами Союзного государства - РИА Новости, 02.09.2022
Журналистов познакомили с проектами Союзного государства
РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:28
2022-09-02T12:32
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союзное государство
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фото, фото, россия, белоруссия, производство, промышленность
Фото, Союзное государство, Россия, Белоруссия, Производство, Промышленность
12:28 02.09.2022 (обновлено: 12:32 02.09.2022)
 

Журналистов познакомили с проектами Союзного государства

Читать ria.ru в
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Журналисты Союзного государства стали участниками экспертно-медийного тура "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
1 из 17

Журналисты Союзного государства стали участниками экспертно-медийного тура "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© Фото предоставлено Национальным пресс-центром Беларуси

Пресс-тур начался с посещения Национальной академии наук Беларуси. Участники круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах" обсудили союзные программы в области космоса, медицины и суперкомпьютерных технологий. Ученые рассказали о планах совместной работы по импортозамещению, которая будет противодействовать давлению западных стран, рассказал модератор встречи, замдиректора Национального пресс-центра Беларуси Алексей Цыбулько.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
2 из 17

Пресс-тур начался с посещения Национальной академии наук Беларуси. Участники круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах" обсудили союзные программы в области космоса, медицины и суперкомпьютерных технологий. Ученые рассказали о планах совместной работы по импортозамещению, которая будет противодействовать давлению западных стран, рассказал модератор встречи, замдиректора Национального пресс-центра Беларуси Алексей Цыбулько.

© Фото предоставлено Национальным пресс-центром Беларуси
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Во второй день журналисты посетили завод "БелАЗ", являющийся крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горной и строительной промышленности.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
3 из 17

Во второй день журналисты посетили завод "БелАЗ", являющийся крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горной и строительной промышленности.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Продукция завода-гиганта отгружается более чем в 80 стран мира, около 80% реализуется в России. На заводе выпускаются самые большие в мире карьерные самосвалы. Грузоподъемность БелАЗ-75710 — порядка 450 тонн.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
4 из 17

Продукция завода-гиганта отгружается более чем в 80 стран мира, около 80% реализуется в России. На заводе выпускаются самые большие в мире карьерные самосвалы. Грузоподъемность БелАЗ-75710 — порядка 450 тонн.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

"Одна такая махина уже трудится на угольном разрезе в Кузбассе. Она может перевезти семь вагонов угля за раз", — рассказывает экскурсовод. Сегодня "БелАЗ" также тестирует беспилотный самосвал. Сейчас две такие машины по 30 тонн обкатываются в Хакасии, а еще две находятся в белорусской Ситнице. В принципе, машина уже может сама определять свое окружение, сканировать, видеть другие самосвалы. И они даже самостоятельно разъезжаются на дороге, рассказали специалисты предприятия.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
5 из 17

"Одна такая махина уже трудится на угольном разрезе в Кузбассе. Она может перевезти семь вагонов угля за раз", — рассказывает экскурсовод. Сегодня "БелАЗ" также тестирует беспилотный самосвал. Сейчас две такие машины по 30 тонн обкатываются в Хакасии, а еще две находятся в белорусской Ситнице. В принципе, машина уже может сама определять свое окружение, сканировать, видеть другие самосвалы. И они даже самостоятельно разъезжаются на дороге, рассказали специалисты предприятия.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Сейчас только в Кузбассе трудятся три тысячи гигантских грузовиков, сделанных на заводе в Жодино. "Мы существенно рассчитываем укрепить свои позиции на этом рынке. Идем с хорошей динамикой, в этом году нарастили от прошлого порядка 40% — поставили в Российскую Федерацию 439 самосвалов", — сообщил заместитель гендиректора по маркетинговой и экспортной политике "БелАЗа" Василий Шостак.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
6 из 17

Сейчас только в Кузбассе трудятся три тысячи гигантских грузовиков, сделанных на заводе в Жодино. "Мы существенно рассчитываем укрепить свои позиции на этом рынке. Идем с хорошей динамикой, в этом году нарастили от прошлого порядка 40% — поставили в Российскую Федерацию 439 самосвалов", — сообщил заместитель гендиректора по маркетинговой и экспортной политике "БелАЗа" Василий Шостак.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Самыми популярными стали белорусские самосвалы грузоподъемностью 130 и 240 тонн, "набирают вес" у покупателей и 90-тонники. Тем более что с поставками продукции в Россию, по словам Василия Шостака, особых сложностей не наблюдалось — предприятие работает в штатном режиме. А расчеты идут в российских рублях. Ряд проектов реализуется вместе с российскими компаниями. Успешно прошел испытания карьерный самосвал с дизельным двигателем, сделанным в России.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
7 из 17

Самыми популярными стали белорусские самосвалы грузоподъемностью 130 и 240 тонн, "набирают вес" у покупателей и 90-тонники. Тем более что с поставками продукции в Россию, по словам Василия Шостака, особых сложностей не наблюдалось — предприятие работает в штатном режиме. А расчеты идут в российских рублях. Ряд проектов реализуется вместе с российскими компаниями. Успешно прошел испытания карьерный самосвал с дизельным двигателем, сделанным в России.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

"Работаем над новыми техническими решениями. У карьерного самосвала 7513м нет аналогов в мире. Стандартная мощность двигателя машин его класса 1600 лошадиных сил, у него — 800. Компенсирует их альтернативный источник энергии — батареи", — рассказывает первый заместитель гендиректора "БелАЗа" Александр Ботвинник.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
8 из 17

"Работаем над новыми техническими решениями. У карьерного самосвала 7513м нет аналогов в мире. Стандартная мощность двигателя машин его класса 1600 лошадиных сил, у него — 800. Компенсирует их альтернативный источник энергии — батареи", — рассказывает первый заместитель гендиректора "БелАЗа" Александр Ботвинник.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Еще одной локацией для журналистов Союзного государства стал Минский тракторный завод, который в прошлом году отметил 75-летие. МТЗ напоминает небольшой город: 156 гектаров, где трудятся около 16 тысяч человек.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
9 из 17

Еще одной локацией для журналистов Союзного государства стал Минский тракторный завод, который в прошлом году отметил 75-летие. МТЗ напоминает небольшой город: 156 гектаров, где трудятся около 16 тысяч человек.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

"Из конца в конец больше полутора километров. Четыре улицы: есть среди них, например, Сборочная, Центральная, два проспекта. На одном из них — Конструкторском — и расположен конвейер по сборке тракторов", — объясняет журналистам ведущий специалист музейно-промышленного центра МТЗ Сергей Сидорович.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
10 из 17

"Из конца в конец больше полутора километров. Четыре улицы: есть среди них, например, Сборочная, Центральная, два проспекта. На одном из них — Конструкторском — и расположен конвейер по сборке тракторов", — объясняет журналистам ведущий специалист музейно-промышленного центра МТЗ Сергей Сидорович.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Основных сборочных конвейера на МТЗ два. На первом собираются трактора мощностью менее 100 лошадиных сил, на втором — до 200. "Каждые пять минут с конвейера МТЗ сходит один трактор. За год здесь выпускается порядка 36 тысяч рабочих лошадок разной мощности", — рассказывает экскурсовод.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
11 из 17

Основных сборочных конвейера на МТЗ два. На первом собираются трактора мощностью менее 100 лошадиных сил, на втором — до 200. "Каждые пять минут с конвейера МТЗ сходит один трактор. За год здесь выпускается порядка 36 тысяч рабочих лошадок разной мощности", — рассказывает экскурсовод.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Журналисты получили возможность увидеть, как рождается новая машина. Вот на конвейер выезжает рама, на ней уже установлены мосты, двигатель и трансмиссия, дальше она начинает обрастать деталями. Сборщики устанавливают баки, радиатор, кабину, колеса. После чего трактор идет на обкатку.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
12 из 17

Журналисты получили возможность увидеть, как рождается новая машина. Вот на конвейер выезжает рама, на ней уже установлены мосты, двигатель и трансмиссия, дальше она начинает обрастать деталями. Сборщики устанавливают баки, радиатор, кабину, колеса. После чего трактор идет на обкатку.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

На заводе проводятся и публичные экскурсии, причем туристы могут сами поучаствовать в нескольких операциях на сборочном конвейере. К примеру, в установке рулевой тяги под присмотром опытного наставника. Для этого им выдают спецодежду, они проходят специальный инструктаж. Затем турист получит сертификат, в котором будет указано, в сборке какого трактора он принял участие.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
13 из 17

На заводе проводятся и публичные экскурсии, причем туристы могут сами поучаствовать в нескольких операциях на сборочном конвейере. К примеру, в установке рулевой тяги под присмотром опытного наставника. Для этого им выдают спецодежду, они проходят специальный инструктаж. Затем турист получит сертификат, в котором будет указано, в сборке какого трактора он принял участие.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

В завершающий день пресс-тура журналисты посетили Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, где их встретил директор Михаил Герасименко. "Благодаря союзной программе "Спинальные системы" мы активно сотрудничаем с партнерами из России — Санкт-Петербургским Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Тернера", — рассказал он. Так, хирурги двух стран совместно проводят операции у детей с тяжелыми деформациями позвоночника.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
14 из 17

В завершающий день пресс-тура журналисты посетили Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, где их встретил директор Михаил Герасименко. "Благодаря союзной программе "Спинальные системы" мы активно сотрудничаем с партнерами из России — Санкт-Петербургским Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Тернера", — рассказал он. Так, хирурги двух стран совместно проводят операции у детей с тяжелыми деформациями позвоночника.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Центр оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Это и операционные экстракласса, и несколько аппаратов КТ и МРТ, узи-аппараты экспертного класса, ортоскопические и электронейромиографические комплексы, рассказал Герасименко.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
15 из 17

Центр оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Это и операционные экстракласса, и несколько аппаратов КТ и МРТ, узи-аппараты экспертного класса, ортоскопические и электронейромиографические комплексы, рассказал Герасименко.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Заключительной точкой экспертно-медийного тура стало посещение Республиканского научно- практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Журналисты союзных СМИ познакомились с работой центра, его научно-технической базой, узнали о совместной работе с российскими коллегами.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
16 из 17

Заключительной точкой экспертно-медийного тура стало посещение Республиканского научно- практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Журналисты союзных СМИ познакомились с работой центра, его научно-технической базой, узнали о совместной работе с российскими коллегами.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
© РИА Новости / Юлия Чичерина

Директор РНПЦ Сергей Поляков рассказал, что в этом году начала работу союзная программа помощи онкольным. В российском Димитровграде, где есть протонный центр, за первое полугодие уже прошли лечение 20 белорусских онкобольных. В планах на следующий год — отправить на лечение в Россию 32 человека. "Наше общение с коллегами из России никогда не прекращалось. Мы поддерживаем друг друга, консультируемся, помогаем. Ведь главное призвание врачей — спасти жизнь, об этом не надо никогда забывать", — подчеркнул Поляков.

Журналистов из РФ и Белоруссии познакомили с проектами Союзного государства
17 из 17

Директор РНПЦ Сергей Поляков рассказал, что в этом году начала работу союзная программа помощи онкольным. В российском Димитровграде, где есть протонный центр, за первое полугодие уже прошли лечение 20 белорусских онкобольных. В планах на следующий год — отправить на лечение в Россию 32 человека. "Наше общение с коллегами из России никогда не прекращалось. Мы поддерживаем друг друга, консультируемся, помогаем. Ведь главное призвание врачей — спасти жизнь, об этом не надо никогда забывать", — подчеркнул Поляков.

© РИА Новости / Юлия Чичерина
 
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