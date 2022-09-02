Журналистов познакомили с проектами Союзного государства

"Одна такая махина уже трудится на угольном разрезе в Кузбассе. Она может перевезти семь вагонов угля за раз", — рассказывает экскурсовод. Сегодня "БелАЗ" также тестирует беспилотный самосвал. Сейчас две такие машины по 30 тонн обкатываются в Хакасии, а еще две находятся в белорусской Ситнице. В принципе, машина уже может сама определять свое окружение, сканировать, видеть другие самосвалы. И они даже самостоятельно разъезжаются на дороге, рассказали специалисты предприятия.