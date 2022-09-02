Журналистов познакомили с проектами Союзного государства

Журналисты Союзного государства стали участниками экспертно-медийного тура "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.
Журналисты Союзного государства стали участниками экспертно-медийного тура "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.
Пресс-тур начался с посещения Национальной академии наук Беларуси. Участники круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах" обсудили союзные программы в области космоса, медицины и суперкомпьютерных технологий. Ученые рассказали о планах совместной работы по импортозамещению, которая будет противодействовать давлению западных стран, рассказал модератор встречи, замдиректора Национального пресс-центра Беларуси Алексей Цыбулько.
Пресс-тур начался с посещения Национальной академии наук Беларуси. Участники круглого стола "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах" обсудили союзные программы в области космоса, медицины и суперкомпьютерных технологий. Ученые рассказали о планах совместной работы по импортозамещению, которая будет противодействовать давлению западных стран, рассказал модератор встречи, замдиректора Национального пресс-центра Беларуси Алексей Цыбулько.
Во второй день журналисты посетили завод "БелАЗ", являющийся крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горной и строительной промышленности.
Во второй день журналисты посетили завод "БелАЗ", являющийся крупнейшим мировым производителем карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горной и строительной промышленности.
Продукция завода-гиганта отгружается более чем в 80 стран мира, около 80% реализуется в России. На заводе выпускаются самые большие в мире карьерные самосвалы. Грузоподъемность БелАЗ-75710 — порядка 450 тонн.
Продукция завода-гиганта отгружается более чем в 80 стран мира, около 80% реализуется в России. На заводе выпускаются самые большие в мире карьерные самосвалы. Грузоподъемность БелАЗ-75710 — порядка 450 тонн.
"Одна такая махина уже трудится на угольном разрезе в Кузбассе. Она может перевезти семь вагонов угля за раз", — рассказывает экскурсовод. Сегодня "БелАЗ" также тестирует беспилотный самосвал. Сейчас две такие машины по 30 тонн обкатываются в Хакасии, а еще две находятся в белорусской Ситнице. В принципе, машина уже может сама определять свое окружение, сканировать, видеть другие самосвалы. И они даже самостоятельно разъезжаются на дороге, рассказали специалисты предприятия.
"Одна такая махина уже трудится на угольном разрезе в Кузбассе. Она может перевезти семь вагонов угля за раз", — рассказывает экскурсовод. Сегодня "БелАЗ" также тестирует беспилотный самосвал. Сейчас две такие машины по 30 тонн обкатываются в Хакасии, а еще две находятся в белорусской Ситнице. В принципе, машина уже может сама определять свое окружение, сканировать, видеть другие самосвалы. И они даже самостоятельно разъезжаются на дороге, рассказали специалисты предприятия.
Сейчас только в Кузбассе трудятся три тысячи гигантских грузовиков, сделанных на заводе в Жодино. "Мы существенно рассчитываем укрепить свои позиции на этом рынке. Идем с хорошей динамикой, в этом году нарастили от прошлого порядка 40% — поставили в Российскую Федерацию 439 самосвалов", — сообщил заместитель гендиректора по маркетинговой и экспортной политике "БелАЗа" Василий Шостак.
Сейчас только в Кузбассе трудятся три тысячи гигантских грузовиков, сделанных на заводе в Жодино. "Мы существенно рассчитываем укрепить свои позиции на этом рынке. Идем с хорошей динамикой, в этом году нарастили от прошлого порядка 40% — поставили в Российскую Федерацию 439 самосвалов", — сообщил заместитель гендиректора по маркетинговой и экспортной политике "БелАЗа" Василий Шостак.
Самыми популярными стали белорусские самосвалы грузоподъемностью 130 и 240 тонн, "набирают вес" у покупателей и 90-тонники. Тем более что с поставками продукции в Россию, по словам Василия Шостака, особых сложностей не наблюдалось — предприятие работает в штатном режиме. А расчеты идут в российских рублях. Ряд проектов реализуется вместе с российскими компаниями. Успешно прошел испытания карьерный самосвал с дизельным двигателем, сделанным в России.
Самыми популярными стали белорусские самосвалы грузоподъемностью 130 и 240 тонн, "набирают вес" у покупателей и 90-тонники. Тем более что с поставками продукции в Россию, по словам Василия Шостака, особых сложностей не наблюдалось — предприятие работает в штатном режиме. А расчеты идут в российских рублях. Ряд проектов реализуется вместе с российскими компаниями. Успешно прошел испытания карьерный самосвал с дизельным двигателем, сделанным в России.
"Работаем над новыми техническими решениями. У карьерного самосвала 7513м нет аналогов в мире. Стандартная мощность двигателя машин его класса 1600 лошадиных сил, у него — 800. Компенсирует их альтернативный источник энергии — батареи", — рассказывает первый заместитель гендиректора "БелАЗа" Александр Ботвинник.
"Работаем над новыми техническими решениями. У карьерного самосвала 7513м нет аналогов в мире. Стандартная мощность двигателя машин его класса 1600 лошадиных сил, у него — 800. Компенсирует их альтернативный источник энергии — батареи", — рассказывает первый заместитель гендиректора "БелАЗа" Александр Ботвинник.
Еще одной локацией для журналистов Союзного государства стал Минский тракторный завод, который в прошлом году отметил 75-летие. МТЗ напоминает небольшой город: 156 гектаров, где трудятся около 16 тысяч человек.
Еще одной локацией для журналистов Союзного государства стал Минский тракторный завод, который в прошлом году отметил 75-летие. МТЗ напоминает небольшой город: 156 гектаров, где трудятся около 16 тысяч человек.
"Из конца в конец больше полутора километров. Четыре улицы: есть среди них, например, Сборочная, Центральная, два проспекта. На одном из них — Конструкторском — и расположен конвейер по сборке тракторов", — объясняет журналистам ведущий специалист музейно-промышленного центра МТЗ Сергей Сидорович.
"Из конца в конец больше полутора километров. Четыре улицы: есть среди них, например, Сборочная, Центральная, два проспекта. На одном из них — Конструкторском — и расположен конвейер по сборке тракторов", — объясняет журналистам ведущий специалист музейно-промышленного центра МТЗ Сергей Сидорович.
Основных сборочных конвейера на МТЗ два. На первом собираются трактора мощностью менее 100 лошадиных сил, на втором — до 200. "Каждые пять минут с конвейера МТЗ сходит один трактор. За год здесь выпускается порядка 36 тысяч рабочих лошадок разной мощности", — рассказывает экскурсовод.
Основных сборочных конвейера на МТЗ два. На первом собираются трактора мощностью менее 100 лошадиных сил, на втором — до 200. "Каждые пять минут с конвейера МТЗ сходит один трактор. За год здесь выпускается порядка 36 тысяч рабочих лошадок разной мощности", — рассказывает экскурсовод.
Журналисты получили возможность увидеть, как рождается новая машина. Вот на конвейер выезжает рама, на ней уже установлены мосты, двигатель и трансмиссия, дальше она начинает обрастать деталями. Сборщики устанавливают баки, радиатор, кабину, колеса. После чего трактор идет на обкатку.
Журналисты получили возможность увидеть, как рождается новая машина. Вот на конвейер выезжает рама, на ней уже установлены мосты, двигатель и трансмиссия, дальше она начинает обрастать деталями. Сборщики устанавливают баки, радиатор, кабину, колеса. После чего трактор идет на обкатку.
На заводе проводятся и публичные экскурсии, причем туристы могут сами поучаствовать в нескольких операциях на сборочном конвейере. К примеру, в установке рулевой тяги под присмотром опытного наставника. Для этого им выдают спецодежду, они проходят специальный инструктаж. Затем турист получит сертификат, в котором будет указано, в сборке какого трактора он принял участие.
На заводе проводятся и публичные экскурсии, причем туристы могут сами поучаствовать в нескольких операциях на сборочном конвейере. К примеру, в установке рулевой тяги под присмотром опытного наставника. Для этого им выдают спецодежду, они проходят специальный инструктаж. Затем турист получит сертификат, в котором будет указано, в сборке какого трактора он принял участие.
В завершающий день пресс-тура журналисты посетили Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, где их встретил директор Михаил Герасименко. "Благодаря союзной программе "Спинальные системы" мы активно сотрудничаем с партнерами из России — Санкт-Петербургским Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Тернера", — рассказал он. Так, хирурги двух стран совместно проводят операции у детей с тяжелыми деформациями позвоночника.
В завершающий день пресс-тура журналисты посетили Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, где их встретил директор Михаил Герасименко. "Благодаря союзной программе "Спинальные системы" мы активно сотрудничаем с партнерами из России — Санкт-Петербургским Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Тернера", — рассказал он. Так, хирурги двух стран совместно проводят операции у детей с тяжелыми деформациями позвоночника.
Центр оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Это и операционные экстракласса, и несколько аппаратов КТ и МРТ, узи-аппараты экспертного класса, ортоскопические и электронейромиографические комплексы, рассказал Герасименко.
Центр оснащен самым высокотехнологичным оборудованием. Это и операционные экстракласса, и несколько аппаратов КТ и МРТ, узи-аппараты экспертного класса, ортоскопические и электронейромиографические комплексы, рассказал Герасименко.
Заключительной точкой экспертно-медийного тура стало посещение Республиканского научно- практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Журналисты союзных СМИ познакомились с работой центра, его научно-технической базой, узнали о совместной работе с российскими коллегами.
Заключительной точкой экспертно-медийного тура стало посещение Республиканского научно- практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова. Журналисты союзных СМИ познакомились с работой центра, его научно-технической базой, узнали о совместной работе с российскими коллегами.
Директор РНПЦ Сергей Поляков рассказал, что в этом году начала работу союзная программа помощи онкольным. В российском Димитровграде, где есть протонный центр, за первое полугодие уже прошли лечение 20 белорусских онкобольных. В планах на следующий год — отправить на лечение в Россию 32 человека. "Наше общение с коллегами из России никогда не прекращалось. Мы поддерживаем друг друга, консультируемся, помогаем. Ведь главное призвание врачей — спасти жизнь, об этом не надо никогда забывать", — подчеркнул Поляков.
Директор РНПЦ Сергей Поляков рассказал, что в этом году начала работу союзная программа помощи онкольным. В российском Димитровграде, где есть протонный центр, за первое полугодие уже прошли лечение 20 белорусских онкобольных. В планах на следующий год — отправить на лечение в Россию 32 человека. "Наше общение с коллегами из России никогда не прекращалось. Мы поддерживаем друг друга, консультируемся, помогаем. Ведь главное призвание врачей — спасти жизнь, об этом не надо никогда забывать", — подчеркнул Поляков.