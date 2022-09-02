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G20 не приняли общего документа из-за позиции Запада, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 02.09.2022
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G20 не приняли общего документа из-за позиции Запада, заявили в Минэнерго
G20 не приняли общего документа из-за позиции Запада, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 02.09.2022
G20 не приняли общего документа из-за позиции Запада, заявили в Минэнерго
Встреча министров энергетики G20 завершилась без принятия общего документа из-за деструктивных и политизированных предложений Запада, но базовые подходы к... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:52
2022-09-02T16:19
экономика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Встреча министров энергетики G20 завершилась без принятия общего документа из-за деструктивных и политизированных предложений Запада, но базовые подходы к работе энергосектора были поддержаны единогласно, заявило Минэнерго РФ."Совместная встреча министров энергетики "Группы двадцати" завершилась без принятия согласованного документа ввиду деструктивных, политизированных предложений со стороны Запада. Тем не менее, базовые подходы по многим актуальным вопросам функционирования энергетического сектора были поддержаны единогласно", - говорится в сообщении министерства по итогам встречи.Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов отметил, что встреча проходит в условиях мирового энергокризиса, когда давление и санкции Запада вкупе с инфляционными всплесками и сбоями в глобальных цепочках поставок привели к дестабилизации и искажениям рынка. По его мнению, это подрывает глобальную и национальную энергобезопасность по всему миру."Политика Запада ведет к негативным социально-экономическим последствиям для развивающихся стран, а также для самих инициаторов санкций, где остро встает проблема энергетической бедности", - приводятся в сообщении слова Шульгинова.Министры энергетики G20 на встрече утвердили Балийский договор, в котором изложены добровольные принципы по энергопереходу с учетом национальных обстоятельств стран, сообщило российское министерство. Итоги этой работы будут сформулированы в заявлении индонезийского председательства.
https://ria.ru/20220902/indiya-1814065477.html
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экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
15:52 02.09.2022 (обновлено: 16:19 02.09.2022)
 
G20 не приняли общего документа из-за позиции Запада, заявили в Минэнерго

Минэнерго: министры энергетики G20 не приняли общего документа из-за позиции Запада

© Depositphotos / NewAfricaМужчина подписывает документы
Мужчина подписывает документы - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / NewAfrica
Мужчина подписывает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Встреча министров энергетики G20 завершилась без принятия общего документа из-за деструктивных и политизированных предложений Запада, но базовые подходы к работе энергосектора были поддержаны единогласно, заявило Минэнерго РФ.
"Совместная встреча министров энергетики "Группы двадцати" завершилась без принятия согласованного документа ввиду деструктивных, политизированных предложений со стороны Запада. Тем не менее, базовые подходы по многим актуальным вопросам функционирования энергетического сектора были поддержаны единогласно", - говорится в сообщении министерства по итогам встречи.
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Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов отметил, что встреча проходит в условиях мирового энергокризиса, когда давление и санкции Запада вкупе с инфляционными всплесками и сбоями в глобальных цепочках поставок привели к дестабилизации и искажениям рынка. По его мнению, это подрывает глобальную и национальную энергобезопасность по всему миру.
"Политика Запада ведет к негативным социально-экономическим последствиям для развивающихся стран, а также для самих инициаторов санкций, где остро встает проблема энергетической бедности", - приводятся в сообщении слова Шульгинова.
Министры энергетики G20 на встрече утвердили Балийский договор, в котором изложены добровольные принципы по энергопереходу с учетом национальных обстоятельств стран, сообщило российское министерство. Итоги этой работы будут сформулированы в заявлении индонезийского председательства.
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ЭкономикаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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