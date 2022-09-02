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В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел - РИА Новости, 02.09.2022
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В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел
В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел - РИА Новости, 02.09.2022
В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел
Сухая растительность загорелась на площади 2 тысячи гектаров вблизи двух населенных пунктов в Оренбургской области, на место происшествия направлен пожарный... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:02
2022-09-02T14:02
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
оренбургская область
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 2 тысячи гектаров вблизи двух населенных пунктов в Оренбургской области, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Вблизи поселка Ялнаир и села Хмелевка происходит загорание сухой растительности на площади 2 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что быстрому распространению огня на жилые строения способствуют сильные порывы ветра. В зону чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд. В готовность также приведена авиация МЧС и министерства обороны.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, оренбургская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Оренбургская область
14:02 02.09.2022
 
В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел

Сухая растительность загорелась на площади две тысячи гектаров около двух сел в Оренбуржье

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 2 тысячи гектаров вблизи двух населенных пунктов в Оренбургской области, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Вблизи поселка Ялнаир и села Хмелевка происходит загорание сухой растительности на площади 2 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что быстрому распространению огня на жилые строения способствуют сильные порывы ветра. В зону чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд. В готовность также приведена авиация МЧС и министерства обороны.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииОренбургская область
 
 
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