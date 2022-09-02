https://ria.ru/20220902/pozhary-1814013996.html

В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел

В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел - РИА Новости, 02.09.2022

В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел

Сухая растительность загорелась на площади 2 тысячи гектаров вблизи двух населенных пунктов в Оренбургской области, на место происшествия направлен пожарный... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:02

2022-09-02T14:02

2022-09-02T14:02

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

оренбургская область

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 2 тысячи гектаров вблизи двух населенных пунктов в Оренбургской области, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Вблизи поселка Ялнаир и села Хмелевка происходит загорание сухой растительности на площади 2 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что быстрому распространению огня на жилые строения способствуют сильные порывы ветра. В зону чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд. В готовность также приведена авиация МЧС и министерства обороны.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

оренбургская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, оренбургская область