https://ria.ru/20220902/pozhary-1814013996.html
В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел
В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел - РИА Новости, 02.09.2022
В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел
Сухая растительность загорелась на площади 2 тысячи гектаров вблизи двух населенных пунктов в Оренбургской области, на место происшествия направлен пожарный... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:02
2022-09-02T14:02
2022-09-02T14:02
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Сухая растительность загорелась на площади 2 тысячи гектаров вблизи двух населенных пунктов в Оренбургской области, на место происшествия направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Вблизи поселка Ялнаир и села Хмелевка происходит загорание сухой растительности на площади 2 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что быстрому распространению огня на жилые строения способствуют сильные порывы ветра. В зону чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд. В готовность также приведена авиация МЧС и министерства обороны.
https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, оренбургская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Оренбургская область
В Оренбургской области загорелась сухая растительность недалеко от двух сел
Сухая растительность загорелась на площади две тысячи гектаров около двух сел в Оренбуржье