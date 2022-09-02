https://ria.ru/20220902/pozhary-1813929198.html

В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара

В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара - РИА Новости, 02.09.2022

В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара

Спасатели локализовали последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:42

2022-09-02T10:42

2022-09-02T10:59

происшествия

ивановская область

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели локализовали последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области удалось локализовать сегодня утром", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации лесных пожаров на территории региона привлечены порядка 1,5 тысячи человек и более 150 единиц техники, в том числе девять воздушных судов.По данным ГУМЧС РФ по Ивановской области, на данный момент на месте продолжается окарауливание и тушение очагов тления, а также ликвидация кромки в районе населённого пункта Талицы. Угрозы населённым пунктам нет.

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

ивановская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ивановская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)