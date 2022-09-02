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В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара - РИА Новости, 02.09.2022
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В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара
В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара - РИА Новости, 02.09.2022
В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара
Спасатели локализовали последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:42
2022-09-02T10:59
происшествия
ивановская область
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели локализовали последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области удалось локализовать сегодня утром", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что к ликвидации лесных пожаров на территории региона привлечены порядка 1,5 тысячи человек и более 150 единиц техники, в том числе девять воздушных судов.По данным ГУМЧС РФ по Ивановской области, на данный момент на месте продолжается окарауливание и тушение очагов тления, а также ликвидация кромки в районе населённого пункта Талицы. Угрозы населённым пунктам нет.
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происшествия, ивановская область, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ивановская область, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:42 02.09.2022 (обновлено: 10:59 02.09.2022)
 
В Ивановской области локализовали последний очаг лесного пожара

МЧС сообщило о локализации последнего очага лесного пожара в Ивановской области

© РИА Новости / ГУ МЧС по Ивановской области / Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Ивановской области
Тушение лесных пожаров в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / ГУ МЧС по Ивановской области
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Тушение лесных пожаров в Ивановской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели локализовали последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Последний действующий очаг лесного пожара на территории Ивановской области удалось локализовать сегодня утром", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к ликвидации лесных пожаров на территории региона привлечены порядка 1,5 тысячи человек и более 150 единиц техники, в том числе девять воздушных судов.
По данным ГУМЧС РФ по Ивановской области, на данный момент на месте продолжается окарауливание и тушение очагов тления, а также ликвидация кромки в районе населённого пункта Талицы. Угрозы населённым пунктам нет.
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ПроисшествияИвановская областьПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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