https://ria.ru/20220902/pozhary-1813895479.html
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге - РИА Новости, 02.09.2022
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге
Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:21
2022-09-02T07:21
2022-09-02T07:21
происшествия
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811030858_0:301:3104:2047_1920x0_80_0_0_3c4c63a22af67af2a225b21489e7e634.jpg
УФА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.Природный пожар в экопарке начался 31 августа. Вечером спасатели сообщили о локализации пожара на площади 100 гектаров. Мэрия Оренбурга ввела режим повышенной готовности."В пятницу в 8.02 (6.02 мск) пожар в "Качкарском Маре" полностью ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
https://ria.ru/20220901/pozhar-1813793699.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811030858_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_291f32ae41c6d45c3ddcfd0ef47960a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге