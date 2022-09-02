Рейтинг@Mail.ru
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/pozhary-1813895479.html
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге - РИА Новости, 02.09.2022
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге
Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T07:21
2022-09-02T07:21
происшествия
оренбург
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811030858_0:301:3104:2047_1920x0_80_0_0_3c4c63a22af67af2a225b21489e7e634.jpg
УФА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.Природный пожар в экопарке начался 31 августа. Вечером спасатели сообщили о локализации пожара на площади 100 гектаров. Мэрия Оренбурга ввела режим повышенной готовности."В пятницу в 8.02 (6.02 мск) пожар в "Качкарском Маре" полностью ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
https://ria.ru/20220901/pozhar-1813793699.html
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1811030858_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_291f32ae41c6d45c3ddcfd0ef47960a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
07:21 02.09.2022
 
МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге

МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПожарная машина сотрудников МЧС России на месте лесного пожара
Пожарная машина сотрудников МЧС России на месте лесного пожара - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Пожарная машина сотрудников МЧС России на месте лесного пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Природный пожар в экопарке начался 31 августа. Вечером спасатели сообщили о локализации пожара на площади 100 гектаров. Мэрия Оренбурга ввела режим повышенной готовности.
"В пятницу в 8.02 (6.02 мск) пожар в "Качкарском Маре" полностью ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 17:11
В Нижегородской области ликвидировали лесной пожар
 
ПроисшествияОренбургОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала