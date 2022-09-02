https://ria.ru/20220902/pozhary-1813895479.html

МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге

МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге - РИА Новости, 02.09.2022

МЧС сообщила о ликвидации природного пожара в экопарке в Оренбурге

Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T07:21

2022-09-02T07:21

2022-09-02T07:21

происшествия

оренбург

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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УФА, 2 сен - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали природный пожар в экопарке "Качкарский Мар" в Оренбурге, сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.Природный пожар в экопарке начался 31 августа. Вечером спасатели сообщили о локализации пожара на площади 100 гектаров. Мэрия Оренбурга ввела режим повышенной готовности."В пятницу в 8.02 (6.02 мск) пожар в "Качкарском Маре" полностью ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС по Оренбургской области.

https://ria.ru/20220901/pozhar-1813793699.html

оренбург

оренбургская область

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происшествия, оренбург, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии