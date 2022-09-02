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В Оренбуржье отправили дополнительные силы МЧС для тушения пожаров

В Оренбуржье отправили дополнительные силы МЧС для тушения пожаров - РИА Новости, 02.09.2022

В Оренбуржье отправили дополнительные силы МЧС для тушения пожаров

Дополнительные аэромобильные группировки из соседних регионов в направлены в Оренбургскую область для тушения пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:56

2022-09-02T19:56

2022-09-02T19:56

происшествия

россия

самарская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Дополнительные аэромобильные группировки из соседних регионов в направлены в Оренбургскую область для тушения пожаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сухая растительность загорелась на площади 2 тысяч гектаров вблизи поселков Ялнаир и Хмелевка. Борьбу с огнем затрудняли сильные порывы ветра. Существует угроза двум населенным пунктам."Борьба с ландшафтными пожарами продолжается. Для ликвидации ландшафтных пожаров и защиты населенных пунктов МЧС России дополнительно направило аэромобильные группировки из Ульяновской, Самарской областей, республики Башкортостан в составе порядка 90 человек и 20 единиц техники", - говорится в сообщении.Отмечается, что уже к тушению на данный момент привлечено более 200 человек и 66 единиц техники, в том числе самолет Ил-76."Совершено четыре сброса, 160 тонн воды", - добавляется в сообщении.

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россия

самарская область

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Тушение пожаров в Рязанской области. Кадры МЧС РФ МЧС публикует кадры с тушения рязанских пожаров 2022-09-02T19:56 true PT0M11S

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происшествия, россия, самарская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76