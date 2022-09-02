https://ria.ru/20220902/pozhar-1814128866.html

В Китае при пожаре на фабрике погибли семь человек

В Китае при пожаре на фабрике погибли семь человек - РИА Новости, 02.09.2022

В Китае при пожаре на фабрике погибли семь человек

Семь человек погибли в результате пожара на заброшенной фабрике в городе Дунгуань в южной китайской провинции Гуандун, говорится в сообщении местного... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:40

2022-09-02T19:40

2022-09-02T19:40

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_3867da95f97473fc48fabfcda0b442a2.jpg

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Семь человек погибли в результате пожара на заброшенной фабрике в городе Дунгуань в южной китайской провинции Гуандун, говорится в сообщении местного пожарно-спасательного отряда, распространенном в пятницу.Сообщение о пожаре поступило в местные спасательные службы в пятницу в 11.01 по местному времени (6.01 по мск), через семь минут пожарные, полиция и скорая помощь прибыли на место пожара."В 12.20 (7.20 по мск - ред.) пожар был ликвидирован, огонь затронул около 500 квадратных метров. В результате инцидента погибли семь человек", - говорится в сообщении.Причины инцидента расследуются.

https://ria.ru/20220618/pozhar-1796375661.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире