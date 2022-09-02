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В Китае при пожаре на фабрике погибли семь человек
В Китае при пожаре на фабрике погибли семь человек - РИА Новости, 02.09.2022
В Китае при пожаре на фабрике погибли семь человек
Семь человек погибли в результате пожара на заброшенной фабрике в городе Дунгуань в южной китайской провинции Гуандун, говорится в сообщении местного... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:40
2022-09-02T19:40
2022-09-02T19:40
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ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Семь человек погибли в результате пожара на заброшенной фабрике в городе Дунгуань в южной китайской провинции Гуандун, говорится в сообщении местного пожарно-спасательного отряда, распространенном в пятницу.Сообщение о пожаре поступило в местные спасательные службы в пятницу в 11.01 по местному времени (6.01 по мск), через семь минут пожарные, полиция и скорая помощь прибыли на место пожара."В 12.20 (7.20 по мск - ред.) пожар был ликвидирован, огонь затронул около 500 квадратных метров. В результате инцидента погибли семь человек", - говорится в сообщении.Причины инцидента расследуются.
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в мире
В Китае при пожаре на фабрике погибли семь человек
На юге Китая при пожаре на заброшенной фабрике погибли семь человек
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Семь человек погибли в результате пожара на заброшенной фабрике в городе Дунгуань в южной китайской провинции Гуандун, говорится в сообщении местного пожарно-спасательного отряда, распространенном в пятницу.
Сообщение о пожаре поступило в местные спасательные службы в пятницу в 11.01 по местному времени (6.01 по мск), через семь минут пожарные, полиция и скорая помощь прибыли на место пожара.
"В 12.20 (7.20 по мск - ред.) пожар был ликвидирован, огонь затронул около 500 квадратных метров. В результате инцидента погибли семь человек", - говорится в сообщении.
Причины инцидента расследуются.