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Крупный пожар в Оренбуржье тушат более 200 человек
Крупный пожар в Оренбуржье тушат более 200 человек - РИА Новости, 02.09.2022
Крупный пожар в Оренбуржье тушат более 200 человек
Группировка по тушению крупного пожара в Оренбургской области увеличена, в тушении участвуют более 200 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:07
2022-09-02T19:07
2022-09-02T19:07
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Группировка по тушению крупного пожара в Оренбургской области увеличена, в тушении участвуют более 200 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности на площади 2 тысяч гектаров вблизи поселков Ялнаир и Хмелевка. Борьбу с огнем затрудняли сильные порывы ветра. Существует угроза двум населенным пунктам."В Оренбургской области увеличилась группировка, к тушению пожара привлекается более 200 человек и 66 единиц техники. В Главном управлении регионального МЧС прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе совещания было решено направить к месту тушения пожара дополнительную технику для подвоза воды и обеспечения бесперебойной её подачи к местам тушения", - говорится в сообщении.Кроме того, главам муниципалитетов рекомендовали производить опашку для ограничения распространения огня.
оренбургская область
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РИА Новости
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ
2022-09-02T19:07
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РИА Новости
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Крупный пожар в Оренбуржье тушат более 200 человек
В МЧС сообщили, что крупный пожар в Оренбургской области тушат более 200 человек