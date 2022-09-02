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Крупный пожар в Оренбуржье тушат более 200 человек

Крупный пожар в Оренбуржье тушат более 200 человек - РИА Новости, 02.09.2022

Крупный пожар в Оренбуржье тушат более 200 человек

Группировка по тушению крупного пожара в Оренбургской области увеличена, в тушении участвуют более 200 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:07

2022-09-02T19:07

2022-09-02T19:07

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Группировка по тушению крупного пожара в Оренбургской области увеличена, в тушении участвуют более 200 человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности на площади 2 тысяч гектаров вблизи поселков Ялнаир и Хмелевка. Борьбу с огнем затрудняли сильные порывы ветра. Существует угроза двум населенным пунктам."В Оренбургской области увеличилась группировка, к тушению пожара привлекается более 200 человек и 66 единиц техники. В Главном управлении регионального МЧС прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ходе совещания было решено направить к месту тушения пожара дополнительную технику для подвоза воды и обеспечения бесперебойной её подачи к местам тушения", - говорится в сообщении.Кроме того, главам муниципалитетов рекомендовали производить опашку для ограничения распространения огня.

оренбургская область

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Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ Борьба с природными пожарами в Рязанской области. Видео МЧС РФ 2022-09-02T19:07 true PT0M39S

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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии