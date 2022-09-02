В Оренбургской области степной пожар повредил два жилых дома
Оренбургский губернатор Паслер: степной пожар повредил два жилых дома в селе Адамовка
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
УФА, 2 сен - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что огонь от степного пожара повредил два жилых дома в селе Адамовка, возгорание в жилом секторе удалось остановить.
Ранее в МЧС России РИА Новости сообщали, что вблизи поселка Ялнаир и села Хмелевка в Оренбургской области горит сухая растительность на площади 2 тысячи гектаров. Быстрому распространению огня на жилые строения способствуют сильные порывы ветра. В зону чрезвычайной ситуации направлен пожарный поезд. В готовность также приведена авиация МЧС и Минобороны. На место выехал губернатор региона Денис Паслер. В городах Кувандык и Медногорск из-за пожара ввели режим ЧС.
"Еду на восток области. Сегодня здесь осложнилась обстановка по пожарам", - написал Паслер в своём Telegram-канале.
По его словам, наземные службы, в том числе силы центра пожаротушения и охраны лесов минприроды региона бьются с огнем на границе Гайского и Кувандыкского городских округов. Помогают добровольные пожарные дружины. В пути 29 волонтёров института управления рисками.
"В готовности 3 борта Ил-76, подлетное время 2,5 часа. До конца светового дня планируем несколько рейсов. В 16:38 был первый водосброс в районе поселка Алчинбаево. Ситуация в Адамовке взята под контроль, огонь добрался до жилого сектора, но его удалось остановить. Повреждены два жилых дома и надворные постройки",- сообщил Паслер.
Он отметил, что в городе Гае пожарные ликвидировали серьезную угрозу распространения огня на населённые пункты.
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