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Крупный пожар в Оренбургской области наступает фронтом в 15 километров
Крупный пожар в Оренбургской области наступает фронтом в 15 километров - РИА Новости, 02.09.2022
Крупный пожар в Оренбургской области наступает фронтом в 15 километров
Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области наступает фронтом протяженностью 15 километров, существует угроза двум населенным пунктам, рассказали РИА... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:48
2022-09-02T15:48
2022-09-02T15:49
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области наступает фронтом протяженностью 15 километров, существует угроза двум населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности на площади 2 тысяч гектаров вблизи поселков Ялнаир и Хмелевка. Борьбу с огнем затрудняли сильные порывы ветра."Фронт активного горения составляет ориентировочно 15 километров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что угроза перехода огня на поселок Ялнаир снята, огонь изменил направление в сторону села Сара. Эвакуация населения пока не проводится, в готовность к приему людей приведены два пункта временного размещения.По данным МЧС РФ, на место пожара направлена авиация МЧС и Минобороны. Всего к работам в зоне ЧС привлечены порядка 160 человек и 48 единиц техники.
https://ria.ru/20220902/pozhary-1813929198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
15:48 02.09.2022 (обновлено: 15:49 02.09.2022)
Крупный пожар в Оренбургской области наступает фронтом в 15 километров
МЧС сообщило об угрозе населенным пунктам из-за крупного пожара в Оренбургской области