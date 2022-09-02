https://ria.ru/20220902/pozhar-1814055046.html

Крупный пожар в Оренбургской области наступает фронтом в 15 километров

Крупный пожар в Оренбургской области наступает фронтом в 15 километров - РИА Новости, 02.09.2022

Крупный пожар в Оренбургской области наступает фронтом в 15 километров

Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области наступает фронтом протяженностью 15 километров, существует угроза двум населенным пунктам, рассказали РИА... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:48

2022-09-02T15:48

2022-09-02T15:49

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крупный ландшафтный пожар в Оренбургской области наступает фронтом протяженностью 15 километров, существует угроза двум населенным пунктам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее сообщалось о возгорании сухой растительности на площади 2 тысяч гектаров вблизи поселков Ялнаир и Хмелевка. Борьбу с огнем затрудняли сильные порывы ветра."Фронт активного горения составляет ориентировочно 15 километров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что угроза перехода огня на поселок Ялнаир снята, огонь изменил направление в сторону села Сара. Эвакуация населения пока не проводится, в готовность к приему людей приведены два пункта временного размещения.По данным МЧС РФ, на место пожара направлена авиация МЧС и Минобороны. Всего к работам в зоне ЧС привлечены порядка 160 человек и 48 единиц техники.

https://ria.ru/20220902/pozhary-1813929198.html

https://ria.ru/20220825/pozhary-1811863622.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии