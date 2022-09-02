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В Курске загорелся торговый центр
В Курске загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.09.2022
В Курске загорелся торговый центр
Торговый центр "Бумеранг" загорелся в пятницу в Курске, на место выехали пожарные, полиция, "скорая", сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T10:18
2022-09-02T10:18
2022-09-02T10:35
происшествия
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Торговый центр "Бумеранг" загорелся в пятницу в Курске, на место выехали пожарные, полиция, "скорая", сообщает региональное ГУМЧС."В 09.34 … поступило сообщение о загорании торгового центра по адресу: улица Хрущева в городе Курске", - говорится в релизе на сайте управления.Сейчас наблюдается задымление на третьем этаже. На место происшествия направлены пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических сетей и газовой службы.Как уточнили позже в региональном главке МЧС, возгорание происходит на втором этаже торгового центра. "К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
10:18 02.09.2022 (обновлено: 10:35 02.09.2022)
В Курске загорелся торговый центр
Курские экстренные службы выехали к месту возгорания в торговом центре "Бумеранг"
БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Торговый центр "Бумеранг" загорелся в пятницу в Курске, на место выехали пожарные, полиция, "скорая", сообщает региональное ГУМЧС.
"В 09.34 … поступило сообщение о загорании торгового центра по адресу: улица Хрущева в городе Курске", - говорится в релизе на сайте управления.
Сейчас наблюдается задымление на третьем этаже. На место происшествия направлены пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических сетей и газовой службы.
Как уточнили позже в региональном главке МЧС, возгорание происходит на втором этаже торгового центра. "К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.