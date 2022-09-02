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В Курске загорелся торговый центр

В Курске загорелся торговый центр - РИА Новости, 02.09.2022

В Курске загорелся торговый центр

Торговый центр "Бумеранг" загорелся в пятницу в Курске, на место выехали пожарные, полиция, "скорая", сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T10:18

2022-09-02T10:18

2022-09-02T10:35

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Торговый центр "Бумеранг" загорелся в пятницу в Курске, на место выехали пожарные, полиция, "скорая", сообщает региональное ГУМЧС."В 09.34 … поступило сообщение о загорании торгового центра по адресу: улица Хрущева в городе Курске", - говорится в релизе на сайте управления.Сейчас наблюдается задымление на третьем этаже. На место происшествия направлены пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических сетей и газовой службы.Как уточнили позже в региональном главке МЧС, возгорание происходит на втором этаже торгового центра. "К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

курская область

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)