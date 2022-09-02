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В Нижнем Новгороде нашли мигрантов, разделавших барана у школы - РИА Новости, 02.09.2022
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В Нижнем Новгороде нашли мигрантов, разделавших барана у школы
В Нижнем Новгороде нашли мигрантов, разделавших барана у школы - РИА Новости, 02.09.2022
В Нижнем Новгороде нашли мигрантов, разделавших барана у школы
Сотрудники полиции разыскали четверых мигрантов, которые распотрошили барана на школьной площадке в Нижнем Новгороде накануне Дня знаний, теперь им грозит... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:58
2022-09-02T17:58
россия
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскали четверых мигрантов, которые распотрошили барана на школьной площадке в Нижнем Новгороде накануне Дня знаний, теперь им грозит депортация, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.Утром в четверг Telegram-канал Ni Mash опубликовал видео, как несколько мужчин разделывают тушу барана, подвешенную на турнике на территории школы в Нижнем Новгороде. Отмечается, что инцидент произошел во дворе школы №156 накануне 1 сентября, а на видео могли попасть рабочие, которые ремонтируют школу. Полиция организовала проверку. В главном управлении капитального строительства (ГлавУКС) Нижнего Новгорода, который является заказчиком ремонта школы, сообщили, что проверят работу подрядчика и выяснят, почему рабочие находились на площадке после смены."Вечером 31 августа в полицию поступило сообщение о том, что группа людей забивает и разделывает тушу животного на территории учебного заведения. При выезде на место происшествия установлено, что учебное заведение закрыто на капитальный ремонт. Сотрудниками полиции установлены и задержаны четыре гражданина страны ближнего зарубежья, причастных к происшествию", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.Полицейские совместно с представителем национальной диаспоры провели с задержанными профилактическую беседу об основах соблюдения морально-этических норм."В ходе проверки задержанных по линии миграционного законодательства установлено, что трое из них осуществляют трудовую деятельность с нарушением действующего законодательства, о чем сотрудниками полиции составлено три протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ). Также в отношении одного из троих иностранцев-нарушителей составлен протокол по статье 18.8. КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в России)", - отметили в пресс-службе.Согласно действующему законодательству, за совершение подобных правонарушений предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.Сотрудники полиции подготовили документы для передачи административных дел в суд. До принятия решения судом иностранцы задержаны в административном порядке.
https://ria.ru/20220817/obschestvo-1810118859.html
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россия, происшествия, нижний новгород, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
17:58 02.09.2022
 
В Нижнем Новгороде нашли мигрантов, разделавших барана у школы

Полиция нашла мигрантов, разделавших барана у школы в Нижнем Новгороде накануне 1 сентября

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции разыскали четверых мигрантов, которые распотрошили барана на школьной площадке в Нижнем Новгороде накануне Дня знаний, теперь им грозит депортация, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Утром в четверг Telegram-канал Ni Mash опубликовал видео, как несколько мужчин разделывают тушу барана, подвешенную на турнике на территории школы в Нижнем Новгороде. Отмечается, что инцидент произошел во дворе школы №156 накануне 1 сентября, а на видео могли попасть рабочие, которые ремонтируют школу. Полиция организовала проверку. В главном управлении капитального строительства (ГлавУКС) Нижнего Новгорода, который является заказчиком ремонта школы, сообщили, что проверят работу подрядчика и выяснят, почему рабочие находились на площадке после смены.
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"Вечером 31 августа в полицию поступило сообщение о том, что группа людей забивает и разделывает тушу животного на территории учебного заведения. При выезде на место происшествия установлено, что учебное заведение закрыто на капитальный ремонт. Сотрудниками полиции установлены и задержаны четыре гражданина страны ближнего зарубежья, причастных к происшествию", - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Полицейские совместно с представителем национальной диаспоры провели с задержанными профилактическую беседу об основах соблюдения морально-этических норм.
"В ходе проверки задержанных по линии миграционного законодательства установлено, что трое из них осуществляют трудовую деятельность с нарушением действующего законодательства, о чем сотрудниками полиции составлено три протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ). Также в отношении одного из троих иностранцев-нарушителей составлен протокол по статье 18.8. КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в России)", - отметили в пресс-службе.
Согласно действующему законодательству, за совершение подобных правонарушений предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.
Сотрудники полиции подготовили документы для передачи административных дел в суд. До принятия решения судом иностранцы задержаны в административном порядке.
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